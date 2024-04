Adnews Primeiro mapa do Fortinite com referências de terras indígenas ganha pôsteres personalizados

No dia 21 de março, celebramos o Dia Internacional das Florestas e, em alusão a essa data, a SOS Amazônia, em parceria com a agência Leo Burnett TM e desenvolvimento da HeroBase, lança uma nova etapa da campanha ‘O Mapa Originário’, o primeiro mapa do Fortnite que traz para a realidade do game referências e características de terras indígenas. A campanha ganha um reforço: pôsteres personalizados desenvolvidos com a colaboração de indígenas da etnia Huni Kuin.

Para destacar a importância da proteção às florestas e dos povos originários, jovens indígenas se reuniram na sede da SOS Amazônia, em Rio Branco, no Acre, com o objetivo de registrar na língua original Hãtxa Kuin frases que compõem os pôsteres do game . Essas frases chamam as pessoas para jogar, cumprir as missões do jogo e participar do ativismo online proposto pelo Fortnite, dentro do jogo como no mundo real.

Versos como Txi Nukawa (Apague o fogo), Nawabu inú nitxiã (Expulse o garimpo) e Nukú mae mekesukawê (Proteja as terras indígenas) são destaques dos pôsteres junto com desenhos de grafismos, denominados kenes, também feitos pelas lideranças Huni Kuin. Os kenes representam a cultura, a ancestralidade e a relação com a floresta, como a malha de jiboia, a espinha de peixe e o rabo de jacaré. Além disso, a streamer Letiltz (@letiltz) fará uma live especial sobre o assunto, ampliando ainda mais a conscientização sobre as questões ambientais e sociais envolvidas.

O Mapa Originário foi originalmente disponibilizado em julho de 2023, para jovens do povo Huni Kuin, no Acre. O público geral pôde conferir a novidade em 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. O projeto é assinado em parceria com a Federação do Povo Huni Kuin do Acre (FEPHAC), mas não representa uma etnia específica e, sim, cria uma representação de conflitos comuns vivenciados por diversos grupos indígenas da Amazônia.

Para saber mais, contribuir e doar ao projeto Jovens Comunicadores, basta acessar o site oficial . O projeto busca desenvolver habilidades dos jovens para utilização das ferramentas de comunicação e difusão de temas como justiça climática, racismo ambiental, território e Amazônia, aumentando o impacto e alcance de suas mensagens.

FICHA TÉCNICA

CCO: Marcelo Reis

VP De Criação: Vinicius Stanzione

Diretor De Criação: Alessandra Sadock, Lígia Mendes, Luiz Filipin, Felipe Massis

Redator: Rodrigo Martin

Diretor De Arte: Cleber Cardoso, Ricardo Alonso

Conteúdo: Wagner Ximenes, Gabriela Araújo, Filipe Bortolotto

RTV: Lu Kley

Produção De Imagem: Jack La Noyeé

Edição Agência: Brunno Leite

Atendimento: Letícia Meira, Samanta Germano

Mídia: Heloisa Goldman

Comunicação: Leonardo Araujo, Rejane Romano e Beatriz Barreto

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Primeiro mapa do Fortinite com referências de terras indígenas ganha pôsteres personalizados appeared first on ADNEWS .