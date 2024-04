Adnews Nike, Heineken e Red Bull se destacam como marcas favoritas do público gamer

A Pesquisa Game Brasil (PGB) 2024 traz um painel com as marcas mais conhecidas pelo público gamer . Ao total, mais de 400 delas foram mapeadas na edição 2024 da pesquisa. Dos entrevistados, 57% preferem comprar produtos de empresas que atuam com games , 65,3% acreditam que elas precisam falar sobre games e 68,2% gostam quando marcas aparecem dentro dos games (por exemplo, em skins).

Entre os calçados, a Nike foi absoluta com a preferência de 81,4%. Já entre as cervejarias, a Heineken , com forte investimento na comunidade gamer , liderou com 78,1%. Outra que investe no cenário, como por exemplo, em Gaules, Red Bull foi lembrada por 83,6% na categoria energéticos.

O público também demonstra gostar de marcas que apoiam o cenário dos e-sports :

72,4% – Gostam de marcas que fazem publicidade de games em vídeos;

74,3% – Gostam de publicidade em lives patrocinadas;

72,7% – Gostam de marcas que fazem publicidade de games nas redes sociais;

70,0% – Gostam de marcas que apoiam times, eventos e torneios.

Para 78,9% dos entrevistados, é importante que as marcas respeitem a cultura gamer e reconheçam quando existe esse respeito.

“Vemos como o público gamer se identifica com as marcas que aparecem e que investem no meio. Você tem diversos exemplos de campanhas bem sucedidas de marcas que entendem e apoiam esse público. No fim, essa representatividade fica evidente na pesquisa. Ou seja: entender, fazer evento e investir nos jogos eletrônicos traz resultados”, afirma Carlos Silva, sócio da Go Gamers.

A Pesquisa Game Brasil (PGB) 2024 abrange 13.360 pessoas nos 26 estados brasileiros e DF, com levantamentos feitos entre dezembro de 2023 e janeiro deste ano.

*Com informações do MKT Espotivo/ Foto de capa: Divulgação/ PGB

