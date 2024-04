Cathy Birle Lollapalooza: E aí, está preparado para 2025?

A música “Chove chuva, chove sem parar”, de Jorge Ben Jor, poderia ter sido a trilha sonora desta edição do Lollapalooza Brasil. Mas, nem a chuva insistente deteve um público ansioso para experienciar as ativações das marcas, muito menos os creators convidados, que transformaram o tempo chuvoso em três dias de alegria, pura magia, experiências e muitos momentos para relembrar. Exceto os sapatos da galera, que devem ter sido aposentados após o evento, como o meu. Já fica a dica para as marcas: providenciar galochas para 2025 (risos).

O Lollapalooza Brasil 2024 foi especial, com diversos shows que ficarão para a história, como Kings of Leon e Titãs Encontro, bem como a estreia de Blink-182 e SZA em solo nacional. O festival, que ocorreu entre os dias 22 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), foram marcados pela emoção e empolgação do público.

Assista abaixo as experiências e ativações oferecidas pelas marcas neste ano, produzido pela Umbrella Media Production em collab com o Adnews:

Um pouco mais sobre as experiências e o patrocínio Master do Bradesco

Pelo quinto ano consecutivo, o Bradesco patrocinou o Lollapalooza Brasil, e para esta edição, preparou uma série de iniciativas que surpreenderam o público do evento.

Trajeto

Durante o deslocamento até o evento, o público que optou pelo transporte via CPTM foi impactado com uma comunicação temática e supercolorida em quatro trens que operam o trajeto Osasco/Mendes-Vila Natal, para já ir entrando na vibe . Além disso, em parceria com a Eletromídia, o banco transformou as estações de Pinheiros e Autódromo em pontos de encontro para os amantes do Lollapalooza Brasil.

Na Estação Pinheiros também rolou um meeting point exclusivo para quem utilizou o Expresso Lolla, com paradas somente em Pinheiros e Autódromo durante os três dias do festival. Neste espaço, os passageiros podiam tirar fotos e interagir com ativações exclusivas enquanto aguardavam a chegada dos trens.

Water Stations e Squeezes

Ação exclusiva da marca no LollaBR desde 2019, os espaços de distribuição de água gratuita, que são geniais, mais uma vez fizeram sucesso. Foram oito estações espalhadas pelo Autódromo. Além disso, a marca disponibilizou seis modelos exclusivos de squeezes personalizadas.

Oásis Bradesco

Pensando nos momentos para recarregar as energias durante o festival, o Bradesco produziu um projeto arquitetônico que transformou a Alameda de Ativações em um verdadeiro oásis urbano. O espaço foi concebido para ser um local de encontro aconchegante, e quem passou por ali, encontrou pontos para recarga de celular, sessões de massagem para os pés e áreas de descanso.

Lolla Lounge

Quem passou pelo Lolla Lounge também foi impactado pelo conceito de oásis, que combinou uma atmosfera lúdica com experiências únicas. O local contou com uma ativação no formato photo freeze 180º (estilo Matrix) dentro de uma piscina de bolinhas, além de duas estações de massagem para os pés.

Um pouco mais sobre as estratégias do Patrocinador Master: O ‘Bra’

Em entrevista exclusiva, José Mauricio Lilla, head de Comunicação do Bradesco, nos contou sobre o evento e suas estratégias de apoio para este ano.

ADN: Qual foi o tema central e as estratégias usadas na campanha do Bradesco em relação ao evento?

JML: A comunicação toda partiu da premissa de viabilizarmos produtos, serviços e vantagens para que o cliente Bradesco pudesse curtir o Lolla do seu jeito. Com isso, surgiu o mote da campanha: “Faz teu LollaBR com o Bradesco”. Para amplificar essa mensagem, a nossa estratégia de comunicação é ampla. Desenvolvemos iniciativas que impactam o público desde a pré-venda de ingressos (com condições especiais), experiências no trajeto até a chegada no evento; ação inédita com McDonald’s que movimentou as redes sociais, além de descontos na rede de fast food ; Brand Mission no TikTok, para que o público já entrasse no clima do festival; ativações in loco , com espaços para relaxar e se hidratar, até o momento de curtir os shows in loco , no sofá de casa ou mesmo pelo celular, de onde estiver.

ADN: Como é para o Bradesco participar de um evento como esse, ainda mais como patrocinador master pelo quinto ano consecutivo?

JML: O apoio ao LollaBR faz parte da tradição do Bradesco de apoio a arte e a cultura. Além disso, o festival é um espaço muito democrático e com uma diversidade incrível, outro ponto de conexão com a marca. Mas, sem dúvida, essa iniciativa vai muito além do patrocínio. Estamos falando de uma parceria que une negócios, vantagens e facilidades para os clientes Bradesco, além da possibilidade de estabelecer novas conexões com o público do festival.

ADN: Como buscaram inovar em mais um ano de parceria?

JML: A nossa comunicação é sempre baseada em uma escuta ativa, tanto de nossos clientes quanto do público em geral. E nossas ações refletem essa escuta. Um bom exemplo são as nossas famosas Water Stations , que desde 2019 vêm colaborando para a hidratação do público do festival. Outra asset que complementa essa iniciativa é a distribuição de squeezes personalizadas e colecionáveis para todos que passarem pelo festival. Mas, também buscamos sempre trazer algo novo para impactar o público. Neste ano, podemos citar o Oásis Bradesco, um espaço exclusivo criado para aquela hora de recarregar as energias e desfrutar de momentos de relaxamento entre um show e outro.

Outra novidade foi a ação inédita em parceria com o McDonald’s, realizada especialmente para o LollaBR. Nos inspiramos na famosa trend das redes sociais para surpreendermos clientes do Bradesco que passaram pelo Drive-Thru do McDonald’s com a pergunta: “Desconto no app do Méqui ou um presente misterioso?”. Quem optou pelo desconto, contou com uma promoção exclusiva. Já aqueles que arriscaram o ‘presente misterioso’ foram contemplados com pares de ingressos para o festival. Além disso, todos os clientes dos cartões Bradesco podem desfrutar do benefício do desconto exclusivo até o dia 30/04, em qualquer loja da rede.

Enfim, estamos sempre atentos e empenhados em proporcionar novas e marcantes experiências para os clientes Bradesco e o público do festival.

O que esperar para o Lolla 2025?

O Lollapalooza Brasil 2025 já tem data definida: acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março. A primeira venda de ingressos é o Lolla Pass, que dá acesso aos três dias de evento com os menores valores da edição, e que já está disponível para todo o público com benefícios exclusivos. Estes serão os menores valores praticados para a edição de 2025, abaixo inclusive do valor de 2024. Além do desconto, os compradores ainda poderão usufruir de entrada prioritária nos dias de festival.

Nos próximos meses, serão revelados mais detalhes sobre a próxima edição do Lollapalooza Brasil, incluindo outras informações sobre venda de ingressos, line-up completo e serviço do evento.

Ticketmaster fará toda a operação de venda de ingressos

As vendas estarão disponíveis no site oficial e na bilheteria física, no Tokio Marine Hall, sem taxa de serviço ou valor de entrega. O atendimento acontece na Rua Bragança Paulista, 1281, Chácara Santo Antônio – São Paulo (SP), de terça a sábado, das 10h às 17h. A bilheteria não abre em feriados e emendas.

E finalizando essa cobertura épica em collab com a Umbrella Media Production, onde trouxemos as melhores experiências de marca do festival e todas as emoções vividas nesses 3 dias do Lollapalooza 2024, um pot-pourri fantástico com os melhores momentos.

Tá preparado? Então chega junto e esbalde-se com esses momentos incríveis que trouxemos para você e óh, já fica a dica: Faça sol, faça chuva, neve, granizo, o que for, prepare-se e não perca (de jeito nenhum!!!) o Lollapalooza 2025!!

Nos vemos lá!

