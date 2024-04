Adnews Eliana deixa o SBT após 15 anos na emissora

A apresentadora Eliana , de 51 anos, deixa o SBT após 15 anos. A informação foi confirmada pela própria emissora nesta segunda-feira (1). Em nota, o SBT afirmou que Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais.

“O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem-sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar à emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD, Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela”, disse o SBT por meio de nota.

Segundo informações do jornalista Lucas Pasin da UOL, a apresentadora deverá se juntar a TV Globo em junho deste ano, mas ainda não tem nenhuma informação confirmada. Eliana esteve na apresentação do Criança Esperança em 2023, o que indicou a possível ida a emissora. Em entrevista no ano passado ao Programa de Todos os Programas, a apresentadora chamou a história como uma “loucura”.

Eliana estreou no SBT em 1991, assumindo o comando de programas voltados para o público infantil. Durante sua primeira passagem pela emissora, que se estendeu por sete anos, consolidou sua presença marcante na tela. Após isso, a apresentadora foi para Record, porém retornou ao SBT em 2009, estreando ‘Eliana’, programa de entretenimento nas tardes de domingo.

A apresentadora percorreu diversos destinos, desde o icônico Cristo Redentor até locações internacionais como Marrocos, Dubai, Capadócia e Galápagos, sempre trazendo informação e cultura para seu público. Além disso, entrevistou algumas das personalidades mais influentes do Brasil e do mundo, incluindo Hebe Camargo, Anitta, Sandy, Xuxa, Angelica, Diogo Nogueira, Justin Bieber, Katy Perry, Taylor Swift e até mesmo Chris Evans, o Capitão América.

