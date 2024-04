Adnews Carmed e Burger King lançam hidratante labial inusitado em parceria real, no Dia da Mentira

Nesta segunda-feira, foi o Dia da Mentira, mas essa parceria com certeza é de verdade! Ao invés de usar a data para lançar alguma coisa que não existe, Carmed e Burger King se uniram para criarem um hidratante labial inusitado, mas real, e tão quente quanto o fogo das grelhas que fazem o sabor único do hambúrguer do Burger King.

O produto será disponibilizado gratuitamente ao comprar alguns combos específicos do BK, enquanto durarem os estoques, em 37 restaurantes participantes espalhados pelo Brasil.

Karla Felmanas, VP da Cimed, João Adibe, CEO da empresa, e o próprio Burger King participaram da campanha de lançamento do produto, com conteúdo em suas redes sociais com easter eggs relacionados ao novo hidratante labial, entre os dias 27 e 31/03.

Além disso, nesta terça-feria (2), a VP e o CEO da Cimed estarão no restaurante do Burger King, localizado na Avenida Rebouças, 2184, em São Paulo, das 15h às 17h, atendendo pedidos no balcão para promover ação. Enquanto atendem os clientes, eles falarão mais da parceria inusitada entre as duas marcas e a combinação do hidratante labial com o fogo do Burger King.

“Foi um projeto muito divertido de desenvolver, porque é algo realmente estranho e que ninguém imaginava que poderia acontecer. Isso tudo resume o DNA inovador da Cimed e do Burger King, que estão sempre buscando formas diferentes e engraçadas de se comunicar com o público. O Dia da Mentira é o contexto perfeito para colocar a criatividade das duas empresas em uma campanha que com certeza vai impactar o mercado publicitário”, explica Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed.

Como ganhar o Carmed BK?

O novo Carmed BK é uma edição limitada, disponível enquanto durarem os estoques, e será oferecido como brinde na compra dos sanduíches Whopper Rodeio, Whopper Barbecue Bacon, Whopper Duplo e Whopper Furioso, disponíveis em combo com batata média e free refill ou individualmente. O novo hidratante labial está sujeito a duração dos estoques. Confira os restaurantes participantes no link oficial .

Os combos Whopper participantes da campanha estão disponíveis a partir de:

Whopper Rodeio: R$36,90

Whopper Barbecue Bacon: R$35,90

Whopper Duplo: R$41,90

Whopper Furioso: R$37,90

“O BK não poderia deixar de participar das brincadeiras do Dia da Mentira, e o melhor jeito de fazer parte é com mais uma das famosas collabs da rede. Mais uma vez estamos trazendo uma campanha disruptiva, aliada a um produto inovador, que vai tomar conta dos assuntos do primeiro de Abril. E o que é mais importante: é um produto de verdade, disponível por tempo limitado”, afirma Mayra Dietzold, diretora de Comunicação do Burger King.

Burger King Brasil exalta a autenticidade da ‘Comida de Verdade’, em nova campanha

A cada dia que passa, a tecnologia evolui mais, o que pode ser útil para muitas áreas, a uxiliando na redução de gastos, otimização de tempo e também, no a perfeiçoamento de performances. Porém, com este a vanço, quando se trata de inteligência a rtificial, fica difícil distinguir quais informações são reais e quais são falsas.

Quem nunca foi impactado por uma fake news e a cabou a creditando, não é mesmo? Ou viu uma imagem construí da a rtificialmente e presumiu que fosse verdade ira? Foi pensando nisso que Burger King de cidiu realizar a campanha ‘Fake vs Real’, mostrando que muitos produtos vendidos no mercado são a rtificiais, diferente do Whopper, que é 100% livre de corantes, conservantes e a romatizantes a rtificiais e 100% feito com carne bovina.

A rede de restaurantes garante que o queridinho da clientela é um hambúrguer grelhado no fogo de verdade . A campanha está sendo veiculada em mídias OOH, mídia impressa e nas redes sociais da marca. A s ilustrações têm o objetivo de contrastar o que é falso e o que é real, por isso, a tecnologia é representada por uma equipe de a tendimento de robôs e todas a s ilustrações foram produzidas utilizando inteligência a rtificial, exceto pelo Whopper, que tem fotos reais, a ssim como o Whopper.

Menu Clean

O Burger King Brasil está a vanç a ndo no compromisso de oferecer um cardápio livre de conservantes, corantes e a romatizantes a rtificiais. A tualmente 97% dos produtos presentes no portfólio da marca, já estão de a cordo com esse compromisso, reforç a ndo nossas práticas ESG a nunciado em 2021 e provando que comida de verdade tem sabor muito melhor.

