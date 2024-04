Adnews Boca Rosa lança curso de Marketing Digital e revela 5 dicas para expandir a comunicação

Referência em marketing digital e influência, Bianca Andrade é uma das principais comunicadoras do país e é CEO da Boca Rosa Company, que engloba a Boca Rosa Beauty, marca que faturou mais de R$180 milhões. A empresa acaba de lançar o seu primeiro curso, o ‘Formação em Marketing Digital by Boca Rosa Company’.

A formação será dividida em 12 módulos, passando por temas como estratégia de conteúdo, SEO, marketing de influência, fundamentos de Branding, construção de marca nas redes sociais e estratégias 360°. Além disso, contará com análise de casos de sucesso da Boca Rosa Beauty com a própria Bianca Andrade.

“Eu estudei, eu errei, testei e cheguei à conclusão de que marketing não funciona se não houver intencionalidade. As pessoas não precisam de fórmulas secretas e sim uma estratégia intencional para tudo que você fizer na sua marca. Existem técnicas que se aplicadas do jeito certo, conseguem alavancar vendas de uma maneira surpreendente. Marketing que funciona é o que tem intenção, que se conecta, que enxerga a pessoa que está ali do outro lado da tela. É aquele que é claro, objetivo e também focado em resultados”, afirma Bianca.

O curso está hospedado na plataforma da Hotmart e é destinado a profissionais de marketing, empreendedores e profissionais liberais, pessoas que desejam migrar da sua profissão atual e todos aqueles que querem criar uma marca de impacto e vender pela internet.

“Lançar esse curso foi a realização de um sonho e contar como parceiros como a Hotmart foi crucial para que eu pudesse focar unicamente na criação do conteúdo do curso, enquanto a parte tecnológica já estava pronta”, comenta a influenciadora.

A empresária e criadora de conteúdo dá cinco dicas sobre marketing digital para quem deseja iniciar seu próprio negócio ou já tem sua marca, mas precisa expandir a comunicação:

1 – Tenha seu posicionamento de marca consistente

Seja nas redes sociais ou em outro canal, Bianca destaca a importância de ter um posicionamento claro e consistente. “As pessoas precisam saber quem você é, o que defende, seus valores e ver como você quer ser visto. Isso ajuda não só a ter uma identidade sólida, mas também aproxima sua audiência, já que você será rapidamente reconhecido pelo público. Você transforma seguidores em conexões reais e acima de tudo, em uma comunidade”, destaca Bianca.

2 – Ofereça conteúdo relevante

Bianca explica que uma pessoa interessada em um produto ou serviço precisa não só estar interessada em adquiri-lo, mas também sentir que a empresa ou pessoa por trás é autoridade no tema em questão.

“Vá além do básico e ofereça dicas práticas, experiências, casos de sucesso, bastidores e outros insights. Você precisa agregar valor à vida de quem te segue”, explica.

3 – Saia do óbvio

Com um posicionamento bem definido e conteúdo relevante, o próximo passo é desenhar estratégias que saiam do óbvio. “Analise que tipo de conteúdo gera mais engajamento e analise sempre para a concorrência. Isso vai ser crucial para encontrar lacunas que outras marcas não estão preenchendo e poder desenhar estratégias diferenciadas”, indica.

4 – Faça parcerias estratégicas

As marcas que a sua empresa vai se relacionar precisam estar alinhadas com o seu posicionamento e como quer ser percebido no mercado. “Procure parceiros que entendam do seu público e do seu conteúdo. Por exemplo, se seu nicho é de turismo, faria sentido se conectar com uma marca de colchões?”, diz Bianca.

5 – Seja honesto com seu público e você mesmo

Bianca explica que para promover marcas, a sinceridade faz toda a diferença, já que influenciadores ou pessoas por trás de uma empresa constroem uma relação de confiança com seus seguidores e clientes. “Venda a verdade e não prometa o que você não pode entregar”, finaliza.

O curso ‘Formação em Marketing Digital by Boca Rosa Company’ foi lançado em uma live gratuita sobre “Como vender no Instagram” e alcançou o pico de 19 mil pessoas simultaneamente. Interessados poderão deixar os seus dados em uma lista de espera no link oficial , já que as vagas estão esgotadas no momento.



