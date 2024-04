Adnews Warner invade Brasil com ações para promover “Godzilla e Kong: O Novo Império”

Estratégia da Warner engloba ativações e experiências imersivas em São Paulo e aparições em canais abertos de televisão.

“Godzilla e Kong: O Novo Império” chegou aos cinemas na última quinta (28) e, para surfar na onda do novo filme, os dois Titãs protagonizam ações desenvolvidas pela Warner Bros. Pictures com a agência Fbiz. Destaque para uma ativação inovadora de realidade aumentada, em parceria com a Eletromidia, na Avenida Paulista, nº 500, em São Paulo.

Até hoje (01/04), fãs terão a oportunidade de encontrar os icônicos Godzilla e Kong em um abrigo de ônibus especialmente decorado no local. É onde eles ganham vida com sons de seus famosos gritos e impressionantes representações visuais em tamanho gigantesco. Esta experiência inédita de realidade aumentada em uma mídia OOH (Out of Home) combina informações virtuais com o mundo real através de uma câmera especial e sensores de movimento. O resultado da ação será postado em breve nas redes oficiais da Warner Bros. Pictures .

O lançamento de “Godzilla e Kong: O Novo Império” também trouxe várias outras iniciativas da Warner Bros. Pictures e da Fbiz: em parceria com a Mix, as pessoas que estiveram nas proximidades do Autódromo de Interlagos durante o Lollapalooza puderam interagir com atrações dentro de uma casa temática do filme, recebendo tatuagens e ingressos de cinema. Além disso, durante o intervalo do jogo entre São Paulo x Novorizontino, nas Quartas de Final do Paulistão 2024, a Record anunciou a estreia do filme para seus telespectadores, enquanto no programa “Brasil Urgente”, da Band, o apresentador Datena destacou, a princípio como uma notícia real, Godzilla e Kong causando caos e destruição Rio de Janeiro, cidade que conta com empenas da superprodução espalhadas pela Barra, Ipanema e Tijuca.

Confira a ação no “Brasil Urgente”, com Datena:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Band TV (@bandtv)

