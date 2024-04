Adnews Natura captura essência dos festivais de música para novas fragrâncias da linha Humor

A atmosfera vibrante dos festivais de música é conhecida por sua capacidade de despertar emoções únicas e memoráveis. Mas, e se alguma tecnologia fosse capaz de materializar não apenas lembranças visuais e sonoras, mas encapsular as nuances olfativas da energia única presente no ar durante esses eventos? A Natura mergulhou nesse desafio ao criar as novas fragrâncias da linha Humor. Utilizando uma tecnologia proprietária, a empresa conseguiu capturar mais de 40 moléculas que pulsavam no ar durante diversos festivais, produzindo um verdadeiro mosaico olfativo que reflete a diversidade e intensidade das experiências vividas.

Diferentemente da captura feita pelo clássico método de “ headspace “, que capta as moléculas num ambiente confinado e depois permite a identificação em laboratório, o equipamento utilizado pelos cientistas e pela perfumista exclusiva da Natura, Verônica Kato, permitem a captura em ambientes abertos, ao ar livre. Ou seja, as novas fragrâncias de Humor, além de capturar e reproduzir os cheiros sentidos, nascem literalmente nos festivais, e por isso, carregam essa atmosfera como nenhuma outra.

“Esse processo só foi possível devido ao uso em conjunto de cinco técnicas propiciadas pelos equipamentos vanguardistas presentes no Centro de Inovação da Natura, em Cajamar”, comenta Verônica.

Como parte do processo criativo, Verônica explorou esses eventos para buscar não apenas inspiração, mas conquistar a reprodução dos cheiros que representam a energia em diferentes espaços e momentos durante os dias de diversos festivais.

“Os acordes, presentes nas novas fragrâncias de Humor, são mais do que uma simples combinação de notas; é uma interpretação das emoções, sensações, atmosfera e ambientes dos festivais, uma verdadeira confluência entre ciência e arte. As notas verdes, por exemplo, se originaram a partir de pessoas dançando na grama molhada”, define Verônica.

Inspiração por trás das novas fragrâncias

O projeto das novas fragrâncias de Natura Humor nasceu da compreensão de que os festivais de música representam um espaço de conexão e liberdade para a geração Z, dois anseios intensificados no pós pandemia, momento que expôs a fragilidade da saúde mental dos mais jovens.

“Muitos deles encontram nos eventos sociais alívio para ansiedade, estresse e os demais efeitos causados. Pensando nisso, nossa inspiração foi a de capturar a vibe e a energia desses locais e transformá-las em fragrâncias, por ser onde essa geração se sente parte do todo, compartilha facilmente suas emoções e celebra intensamente seus anseios e alegrias”, conta Denise Coutinho, diretora de Marketing da marca.

A criação também contou com uma colaboração intensiva com o público-alvo. Mais de 160 jovens participaram do processo criativo, fornecendo insights sobre suas experiências em festivais e ajudando a garantir que as fragrâncias capturassem verdadeiramente a essência desses eventos.

“As fragrâncias são como portais para a energia e a vibração da atmosfera dos festivais para o dia a dia. Ou seja, são perfumes para serem usados além dos festivais. A nossa proposta é, justamente, que sirvam para que os consumidores se conectem com essa vibe positiva no dia a dia, permitindo que eles revivam essa emoção sempre que quiserem ou precisarem”, completa Denise.

Uma das novas fragrâncias de Humor trará o ápice da alegria, aquela emoção épica do show principal de um festival, enquanto a outra apresentará a sensação de conexão em sinergia com a galera. Ambas estão previstas para serem lançadas neste mês.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Natura captura essência dos festivais de música para novas fragrâncias da linha Humor appeared first on ADNEWS .