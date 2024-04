Adnews KitKat Chocolatory lança gifting com sabores inéditos para o Dia da Mentira

Conhecida por sua busca pela inovação e por oferecer um portfólio diferenciado com mais de 80 sabores, KitKat Chocolatory lança uma novidade surpreendente para este Dia da Mentira. Nesta segunda-feira (1º), a marca convida o público a desafiar o paladar com o gifting KITKAT I LOVE SURPRISE, apresentando oito sabores inéditos: frutos do mar, pizza, cola, queijo, bacon, azeitona preta, cereal matinal e tutti frutti. Uma mistura audaciosa que marca um dos lançamentos mais inovadores da história da marca. A novidade estará disponível por tempo limitado pelo preço de R$49,90.

Com opções inusitadas, os consumidores precisarão confiar em seus paladares para identificar exatamente qual é o sabor de cada chocolate. Isso se deve ao fato de que as embalagens dos chocolates são numeradas, de 1 a 8, mantendo a identificação de cada sabor como um mistério até que a revelação seja feita no verso da embalagem.

“KitKat Chocolatory tem o histórico de inovar e se destacar no mercado, lançando produtos que se alinham com momentos especiais ao longo do ano, como os últimos lançamentos de verão, aniversário de São Paulo, Páscoa e o gifting I LOVE RIO, que celebrou a chegada da marca no Rio de Janeiro. Então, por que não abraçar uma ocasião como o Dia da Mentira, que oferece uma forma descontraída de engajar o consumidor? Escolhemos justamente este dia para mostrar que a criação de sabores inusitados não é uma brincadeira, mas uma demonstração real do nosso compromisso em levar inovações ao nosso público. Com o KITKAT I LOVE SURPRISE, o consumidor é desafiado a visitar nossas lojas para experimentar e desvendar os sabores por si mesmo”, destaca Tatianna Perri, diretora de Marketing de Chocolates Nestlé.

Os produtos estão disponíveis para compra nas lojas KITKAT Chocolatory em São Paulo (SP), no Shopping Morumbi, Pátio Paulista, Shopping Cidade São Paulo e Shopping Eldorado, além dos quiosques da marca localizados nos shoppings Center Norte, Anália Franco, em São Paulo; Park São Caetano, em São Caetano do Sul; Tietê Plaza Sul e Parque D. Pedro, em Campinas; e na loja KITKAT Chocolatory no Rio de Janeiro, localizada no BarraShopping.

