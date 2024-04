Adnews As melhores campanhas de Primeiro de Abril dos últimos anos

O clima de brincadeira e leveza está no ar! Isso se deve ao Primeiro de Abril, também conhecido como Dia da Mentira, quando, em todo o mundo, o humor e a criatividade tomam conta e nem tudo deve ser levado tão à sério. No entanto, se engana quem pensa que as pegadinhas desta data se limitam aos círculos de amigos, tendo em vista que, nas últimas décadas, até mesmo as maiores empresas entram na onda e aproveitam o dia para compartilharem campanhas publicitárias inovadoras.

A equipe do Adnews preparou uma lista especial com algumas das sacadas de marketing mais diferentes e engraçadas dos últimos anos. Vamos nessa?

1. McNugget Boot do McDonald’s (2023): No Reino Unido, a rede de fast-food McDonald’s, ou como é chamado no Brasil “Méqui”, brincou com os fashionistas ao anunciar a “McNugget Boot” como o sapato mais saboroso da temporada, feito a partir dos nuggets de frango do restaurante. A ideia um tanto inusitada acabou se revelando como uma pegadinha de primeiro de abril.

…okay okay, Happy April Fools Day! You’ll have to hold off on those McNugget fits for now https://t.co/18mQBDmPel — McDonald’s UK (@McDonaldsUK) April 1, 2023

2. Google Nose (2013): Google lançou um software capaz de identificar cheiros de todo o mundo, uma das

muitas brincadeiras que encantou os usuários por anos, até a gigante da tecnologia decidir interromper as pegadinhas de primeiro de abril por conta da crise de desinformação associada à pandemia de Covid-19.

3. Entrega de Autores pela Amazon (2014): A Amazon anunciou que faria a entrega de autores na porta dos leitores, uma ideia divertida que pegou muita gente de surpresa. Imagina se essa moda pega? *risos*

4. SmartBricks da Lego (2019): A Lego brincou com a ideia de blocos que se afastam gentilmente quando alguém se aproxima, uma pegadinha que seria muito bem-vinda para quem já sofreu ao pisar em blocos de Lego espalhados pelo chão (assim como todos nós do Adnews já sofremos pelo menos uma vez *risos*).

Never step on a LEGO brick again! SmartBricks, coming soon… pic.twitter.com/enRuvdGYjP — LEGO (@LEGO_Group) April 1, 2021

5. Protetor Labial sabor Batata Frita da Pringles : A marca de snacks Pringles brincou com um protetor labial com sabor de batata frita, o que gerou o interesse entre os consumidores “famintos” antes de revelar que se tratava de uma brincadeira.

Keep your lips feeling moisturised and iconic #PringlesTingle pic.twitter.com/WS5SIZ5lm8 — Pringles UK & Ireland (@Pringles_UK) March 31, 2021

