Marcas e ovos de Páscoa mais buscados pelos consumidores em 2024

A Páscoa está chegando, e o próximo domingo (31) é o famoso dia da troca de ovos de chocolate. A compra de chocolates para a Páscoa é uma tradição que virou símbolo do feriado cristão. E claro, sempre tem aquela pessoa que deixa para comprar os ovos de última hora, no mesmo dia ou alguns dias antes. Até mesmo o interesse dos consumidores por assuntos relacionados à Páscoa, não foi percebido repentinamente.

Neste ano, o movimento em busca dos presentes cresceu em 98% na semana de 24 a 27 de março, quando comparado com a primeira semana do mês, segundo dados do Buscapé. Porém, esse costume pode ter consequências no bolso, já que os ovos de Páscoa estão 38% mais caros nas últimas semanas. O preço dos produtos na semana que antecede a Páscoa é de R$104,00, enquanto na primeira semana de março os ovos custavam, em média, R$75,00.

O preço também muda em relação aos anos. Em 2023, na semana que antecedeu a data, o preço era de R$ 67,00 e em 2022, o preço mediano era de R$54,00. Outro levantamento da Ecglobal, apontou que a maioria dos consumidores (55%) desejam gastar entre R$100,00 e R$300,00 nas compras, distribuindo o valor em itens variados como ovos, trufas e bombons, em 2024.

Marcas mais buscadas

A SoluCX, empresa líder em pesquisa de satisfação e NPS, também realizou um estudo para entender os principais hábitos de consumo e intenção de compra dos consumidores com relação aos ovos de páscoa.

Os ovos da Cacau Show, pelo segundo ano consecutivo, foram os mais desejados entre os consumidores (33,8%). Marcas como Nestlé (25,6%), Lacta (19,5%), Garoto (9,2%) e Ferrero Rocher (5,6%) também foram citadas pelos respondentes.

Nos últimos 40 dias, as mais buscadas, respectivamente, são: Cacau Show, com mais de 8 milhões buscas de consumidores e crescimento de 113%; Lacta, com pouco mais de 826 mil pesquisas, seguido por Chocolates Brasil Cacau, com 480 mil; Garoto, com quase 350 mil; Lindt, com pouco mais de 205 mil; e Kopenhagen, com mais de 200 mil procuras online.

O levantamento também revelou que para os consumidores, a qualidade e o sabor dos ovos de páscoa (38,8%) são mais relevantes do que o preço (24,9%). Porém, o custo do produto é o principal fator para 76,5% dos respondentes não comprarem o item. As razões para comprar variam entre os consumidores: 62,9% afirmaram que é por gostar de chocolate, já 19,5% para presentear familiares ou amigos e 10,5% por tradição.

Brindes e surpresas nos ovos motivam 25% das escolhas, enquanto fatores nutricionais e embalagens correspondem respectivamente por 16% e 28%.

Os 10 ovos mais procurados e preferidos da internet

O levantamento da Timelens também traz os ovos de chocolate que mais despertaram interesse na internet, entre os mais buscados nos últimos 40 dias, e o Adnews trouxe o review de cada um deles. Este ano, foi marcado pelos inúmeros reviews de ovos de Páscoa, motivados principalmente por brindes cada vez mais interessantes e a variedade e inovação nos sabores.

#1 Caribe | Garoto

800 mil citações

Review: @dicasemcuritiba

#2 Ursinhos carinhosos | Cacau Show

Mais de 200 mil citações

Review: @grazielecristinag

#3 Lollo | Nestlé

Mais de 147 mil citações

Review: @kitchenfordummies

#4 Snoopy | Cacau Show

Quase 97 mil citações

Review: @lardodigo

#5 Fini | Havanna

Mais de 28 mil citações

Review: @geekpublicitario

#6 Garfield | Cacau Show

20 mil citações

Review: @searchingforfoods

#7 Bis ao Leite | Lacta

Review: @thaisbaiadonascimento



#8 Ferrero Rocher

Review: @isadoricesporai



#9 Tripla Camada Oreo | Lacta

Review: @duplagourmet

#10 Passatempo | Nestlé

Review: @davi4president



Passagens aéreas, hotéis e produtos para pets na Páscoa

Além do tradicional chocolate, um levantamento da Admitad identificou o crescimento de 213% no setor de brinquedos, 80% no transporte aéreo e de 116% nas hospedagens durante o período festivo.

Os gastos durante o feriado também se estendem aos animais de estimação. Isso porque os ovos de Páscoa para cachorros estão fazendo sucesso. rinquedos relacionados ao tema, como pelúcias de coelho e mordedores em formato de cenoura, também colaboram para esse crescimento nas vendas durante o período.

