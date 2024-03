Adnews Dia Internacional da Mulher soma mais de 70 mil publicações nas redes sociais

Comemorado em no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher teve grande repercussão nas redes sociais. Foram mais de 70 mil publicações entre os dias 14 de dezembro de 2023 a 12 de março de 2024, como aponta a STILINGUE by Blip , plataforma multicanal voltada para criar melhores experiências digitais entre marcas e consumidores, através do social listening e do potencial da inteligência artificial.

De acordo com a empresa, a data trouxe mais reflexões do que homenagens. No início de março, o assunto já estava em alta nas redes sociais, mas foi no dia 08/03 a maior volumetria, com mais de 52 mil publicações sobre a data voltada às mulheres. Com 50% das publicações presentes no X (ex-Twitter) e 30% no Facebook, assuntos como críticas ao conservadorismo e à violência contra a mulher foram evidenciados. Além disso, 41% das publicações totais foram feitas por grandes marcas, como Renner, Burger King e Olympikus.

“Respeito” e “igualdade” foram dois dos principais termos utilizados. De acordo com a STILINGUE by Blip, mais de 1 mil publicações usaram o termo respeito junto ao termo igualdade. A análise feita pela companhia aponta que essas publicações falaram, em sua maioria, sobre os problemas que as mulheres enfrentam em decorrência da ausência do respeito por parte dos homens e empresas.

Igualdade salarial em pauta

Com mais de 1,8 mil publicações sobre igualdade salarial, o assunto foi menos abordado que no ano anterior. Em 2023 foram registradas mais de 3 mil publicações sobre o assunto. Ainda que tenha um menor número em 2024, o assunto trouxe reflexões importantes, como a discussão sobre a luta por igualdade salarial todos os dias, e não apenas na data comemorativa.

