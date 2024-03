Adnews Parceria crocante com Black Dragons carimba entrada da Bauducco nos e-Sports

A Bauducco , marca nº1 de cookies no Brasil, entra com tudo no universo dos e-Sports ao anunciar o patrocínio da premiada equipe Black Dragons , time amplamente reconhecido pela comunidade gamer brasileira há mais de oito anos, referência em muitas modalidades esportivas e na liderança feminina, assim como eleita a melhor equipe de e-Sports em 2018 pelo prêmio Esports Brasil da SportTV e que tem Nicolle Merhy, streamer Under 30, como CEO. Em 2024, a marca assume o posto de patrocinadora oficial com uma série de iniciativas, como a formação de um squad de influenciadores e adaptação do centro de treinamentos da equipe com a cara da Bauducco Cookies.

A marca reconhece que o público jovem busca experiências novas e empolgantes, e para começar este projeto, nada melhor do que o lançamento de um sabor inovador de cookie para acompanhar as partidas: o Bauducco Cookie Maxi Caramelo Salgado. Com gotas de caramelo salgado irresistíveis e uma base sabor chocolate ao leite, este cookie crocante oferece um blend único de sabores que já conquistou os consumidores por todo país.

De acordo com o diretor de Marketing da Bauducco, Luis Fernando Iannini, o projeto reflete o compromisso da marca em se aproximar do público jovem entendendo suas preferências e interesses, em um forte movimento de contemporização.

“Observamos que a categoria de biscoitos é uma das mais consumidas durante os jogos, e esse projeto representa a nossa entrada estratégica nesse mercado gigantesco, alinhando-se perfeitamente com a essência da Bauducco de inovação”, conclui.

Fundada em 1997 como um clã de amigos unidos pelo amor aos jogos, a Black Dragons evoluiu para se tornar uma potência nos e-Sports. Com a entrada da atual sócia e CEO, Nicolle Merhy, conhecida pela comunidade gamer como Cherrygumms, em 2014, e a participação nos campeonatos do jogo Rainbow Six Siege, lançado em 2015, a organização ganhou destaque no cenário nacional. Em 2016, a Black Dragons se transformou oficialmente em uma empresa de e-Sports, alcançando sucesso ano após ano e consolidando-se como um dos maiores times do país. Em 2022, firmou parceria junto ao maior grupo independente de comunicação do Brasil, o Grupo Dreamers, que tem empresas como Artplan, A-Lab, Convert e Rock in Rio, tornando-se a nova vertical de games da companhia.

O projeto entre a Bauducco e a Black Dragons vai além do patrocínio. Juntas, elas formaram um poderoso squad de influenciadores que resulta mais de 7 milhões de seguidores, conforme dados de fevereiro de 2024. A união fortalece a presença da Bauducco no universo dos e-Sports e amplia a conexão com o público jovem. Conheça o time Black Dragons & Bauducco:

Nicolle Merhy ou “Cherrygumms”, CEO Black Dragons

Kevin Vechiatto, que também encarnou o Cebolinha nos filmes da Turma da Mônica

Nicolas Garcia Vieira ou “NGVieira”

Cristian Schroeder ou “Sn4rFx”

Thais Risso ou “thaisjoga”

Gabriel Gomes ou “Gepege”

Antônio Girardi ou “Tonyboy”

E para que a equipe possa treinar para partidas épicas e o squad de influenciadores possa produzir e compartilhar os conteúdos exclusivos com o público, a marca estilizou o centro de treinamento da Black Dragons, proporcionando um cenário incrível Bauducco Cookie propício para as partidas. No espaço, os participantes da equipe poderão desfrutar dos Bauducco Cookies durante os momentos de descontração.

“A parceria com a Bauducco representa um marco significativo para a Black Dragons. Estamos entusiasmados em trabalhar com uma marca inovadora que compartilha nossa visão de excelência e inovação, levando-a para quem nos acompanha, assim como será a primeira vez da marca no cenário de e-Sports. Juntos, estamos prontos para produzir muito conteúdo conectado com a comunidade gamer , alinhado com a cultura da marca, a começar com nosso pool de influenciadores dedicado e patrocínio para a as equipes de Rainbow Six, tanto masculina quanto feminina. E para aperfeiçoar ainda mais a competição, criaremos uma sala de treinamento deliciosamente pensada em todos os aspectos, desde a performance à comunicação”, afirma Nicolle Merhy, CEO da Black Dragons.

O projeto promete oferecer não apenas um impulso ao cenário de e-Sports, mas também, uma experiência sensorial aos fãs, reforçando o compromisso conjunto de ambas as partes em proporcionar renovação no cenário de patrocínio na área. Ao longo desse ano, a Bauducco e a Black Dragons vão construir diversas ativações juntas, mas já estão prontas para redefinir os limites do que é possível nessa emocionante jornada de inovação e competitividade.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Parceria crocante com Black Dragons carimba entrada da Bauducco nos e-Sports appeared first on ADNEWS .