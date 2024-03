Adnews Em nova campanha, Mentos ensina brasileiros a “hackear” a internet lenta

Não existe coisa mais chata do que internet travando. Então, Mentos ensinou os brasileiros a hackearem a internet lenta. De acordo com um estudo realizado pela Universidade Dartmouth (EUA), pesquisadores afirmam que colocar papel alumínio em volta das antenas do roteador pode melhorar o sinal e reduzir interferências. A partir desse estudo, a Mentos criou a ação ‘Wifi Refresh’.

Desenvolvida pela agência VML&R , a campanha ensina ao público a usar a própria embalagem de alumínio de Mentos para poder melhorar a velocidade da internet, com tutoriais que mostram o passo a passo e convidam as pessoas a marcarem @MentosBrasil nas redes sociais. A estratégia de divulgação também será amplificada com influenciadores e embaixadores da Loud, como, Loud_Mih, Caiox, Castrin e Brabox.

“O refresh é um conceito que ajuda a tornar o dia a dia das pessoas mais divertido. E nada mais chato do que quando a internet está lenta e tudo fica travando”, afirma Gabriel Carletti, diretor de Criação Associado da VML. “Nas redes sociais é comum ver conteúdos com objetos do cotidiano que tornam a vida mais fácil. Foi quando percebemos que a embalagem de Mentos podia ser uma aliada para melhorar a internet.”, complementa Victor Castelo, diretor de Criação da VML.

Além do time da Loud, um squad de creators foi contratado pela BR Media Group para ampliar a comunicação.

“Para a ativação, foi preciso entender que precisaríamos romper o conceito de uma simples divulgação de produto, e com isso, partimos para um marketing de reverberação. De forma que o conteúdo (assim como Mentos) não seja apenas consumido, mas visto como um hack gamer “, finaliza Thiago Bispo, diretor de Negócios da BR Media Group.

