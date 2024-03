Adnews Burger King lança campanha ‘Calvo Drive-Thru’ e presenteia clientes calvos com Whopper

O Brasil é um país com os mais diversos tipos de calvos, um tema que gera muito assunto nas redes sociais. Mas, o Burger King acaba de encontrar uma nova classificação para um tipo específico de calvície: o ‘Calvo Drive-Thru’.Com entrada por um lado, passagem por trás e saída pelo outro lado. Ou seja: o embaixador perfeito para divulgar o BK Drive.



A rede de restaurantes especializada em fast-food decidiu homenageá-lo da melhor forma possível lançando a campanha ‘Calvo Drive-Thru’, que gira em torno de uma ação em que todos que apresentarem esse tipo de calvície no BK Drive ganham um Whopper gratuito.



Além da distribuição dos Whopper para os calvos no drive-thru, a campanha também vem acompanhada de um filme elaborado pela agência DAVID , e será veiculado nas redes sociais da marca, mostrando que quem tiver a calvície estilo drive-thru, natural ou não, será presenteado com um Whopper de graça.



A campanha ficará no ar entre os dias 27 e 31 de março exclusivamente para quem pedir pelo drive-thru nos restaurantes das lojas participantes. O sanduíche de graça será limitado a um por CPF, e quem não for um Calvo Drive-thru e quiser participar, pode pedir esse corte ao seu barbeiro e garantir o seu Whopper, já que chegou a vez dos calvos e não dá para ficar de fora dessa celebração feita para eles. Consulte lojas participantes no site oficial . Sujeito à disponibilidade em estoque.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Burger King BR (@burgerkingbr)

