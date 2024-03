Adnews Bradesco e Cinemark anunciam renovação de naming rights e celebram parceria

O Bradesco e o Cinemark , maior rede de cinema do país, comemoram 14 anos da parceria com o anúncio de mais uma renovação do naming rights pelos próximos dois anos. A colaboração entre as marcas, construída desde 2009, reforça o compromisso do banco com o apoio à cultura, além de permitir a oferta de benefícios exclusivos para os clientes.

A parceria tem como objetivo incentivar e valorizar a arte e o entretenimento no Brasil, ampliando a capilaridade para todas as regiões do país, além de expandir o acesso e a inclusão das pessoas à sétima arte. Além disso, para o Bradesco, é uma oportunidade de aumentar a visibilidade da marca por meio da oferta de vantagens e experiências especiais aos clientes portadores dos cartões Bradesco.

“Estamos comprometidos em impulsionar iniciativas que ampliem o acesso à arte e ao entretenimento, e essa parceria tem sido uma ferramenta fundamental para cumprir nossa missão”, pontua Raquel Bonaparte, head de Patrocínios e Live Marketing do Bradesco.

Com o Bradesco Prime, a rede Cinemark foi percursora do conceito VIP no cinema em 2009, com a oferta de serviços exclusivos e diferenciais de conforto aos amantes do cinema. A primeira sala de cinema neste formato no país foi inaugurada em São Paulo (SP). Hoje, o projeto já conta com 25 Salas Bradesco Prime, sendo 13 em São Paulo, uma em Barueri, três em Campinas, quatro no Rio de Janeiro, duas em Salvador e duas em Recife.

Confira abaixo os detalhes sobre os benefícios:

Clientes do Bradesco Prime

Meia-entrada em 1 ingresso por sessão nas salas Prime, de segunda a sexta-feira;

Menu Prime, que conta com 20% de desconto na harmonização (vinho + finger food salgado ou pipoca salgada + sobremesa) todos os dias, inclusive feriados;

Guichês Prime para atendimento exclusivo.

Para usufruir dos benefícios, o cliente precisa efetuar o pagamento com cartão de crédito ou débito Bradesco Prime em qualquer canal de compra da rede Cinemark. Além disso, todos os clientes pessoa física, portadores de um cartão Bradesco, seja crédito, débito, Bradescard ou next, podem aproveitar as salas da rede Cinemark com benefícios exclusivos, como meia-entrada em 1 ingresso por sessão para quem é cliente elegível Bradesco, válido para todos os dias da semana em todos os tipos de sala (exceto D-Box e Prime) e combo promocional com 50% de desconto composto por pipoca pequena e refrigerante, água ou suco de 500 ml.

“Renovar a parceria com o Bradesco é uma imensa satisfação para nós. É prova de que uma instituição tão renomada acredita no potencial do cinema e busca oferecer a seus clientes benefícios para assistir a filmes com toda qualidade e conforto que a Cinemark oferece ao público”, comenta Vinicius Porto, diretor de Marketing e Digital da rede Cinemark.

