Adnews Trident e Free Fire lançam campanha ‘Destrave o Game’

A marca Trident , líder do mercado de gomas no Brasil e Free Fire , o jogo desenvolvido pela Garena, se unem em uma ação que leva a marca para dentro do game. Nomeada de ‘Destrave o Game’, a campanha desenvolvida pela Leo Burnett Tailor Made contará com embalagens temáticas de Trident que serão a chave para os jogadores desbloquearem itens no jogo, além de uma skin exclusiva da marca.

Para a campanha, duas embalagens de Trident 14 unidades nos sabores Menta e Intense foram reformuladas e contam com elementos que remetem ao jogo, fazendo alusão ao metaverso, além possuir um código que destrava equipamentos dentro do jogo, que melhoram a experiência do usuário. Cada login poderá destravar 50 equipamentos, sendo que ao destravar o código da décima embalagem, os jogadores desbloqueiam e ganham uma skin completa de Trident.

Além dos itens citados, outros objetos do jogo também serão envelopados durante todas as partidas do FFWS Brasil 2024. Será o caso do airdrop, máquina de vendas e avião. Para o público geral, esses itens aparecerão com a arte da ação de Trident, por tempo limitado.

Como parte do patrocínio, os fãs já podem visualizar uma série de elementos da marca dentro do jogo, incluindo outdoors in-game, vídeos no telão, merchandisings de 5″ e 10″e logotipos rotativos. Essa parceria oferece aos jogadores uma experiência imersiva e emocionante, integrando perfeitamente a marca Trident no universo de Free Fire.

Outra novidade é que o jogo mais uma vez terá a trilha sonora de Alok, com a faixa ‘Legacy’, que já integra o universo do game. O artista participou em 2022 do lançamento da campanha e dos produtos Trident XSenses, que também tiveram como cenário o Free Fire. Sua participação promete aumentar ainda mais a experiência dos jogadores.

“Sabemos que nosso público está massivamente presente no território de games, por isso nossa jornada neste universo vem se intensificando a cada ano. Poder estar novamente ao lado do Free Fire, agora de maneira ainda mais conectada ao game e trazendo benefícios aos consumidores da marca nos deixa muito animados. Esta campanha é um grande marco das ações de Trident dentro do universo gamer ao longo de 2024, onde vamos fortalecer ainda mais nossa presença no território”, afirma Isabela Zyad, gerente de Marketing Sênior de Balas e Gomas da Mondelēz Brasil.

A campanha ‘Destrave o Game’ terminará no dia 31 de maio. Entretanto, os jogadores podem trocar seus códigos até o dia 15 de agosto de 2024.

“A campanha faz parte da estratégia de estar presente em ambientes que conversam com o público jovem reforçando a atuação de Trident no território dos games. Com essas ações, vamos levar experiências únicas às pessoas eliminando a fronteira entre mundo real e o mundo de Free Fire, promovendo uma conexão muito próxima de Trident com o consumidor”, complementa Já Felipe Massis, diretor de Criação da Leo Burnett.

