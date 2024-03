Adnews Incentivando o progresso feminino, Intimus abre inscrições para seu primeiro Festival de Arte

A marca de cuidados femininos, Intimus , da Kimberly-Clark, se uniu à Women Force, uma consultoria especializada em blockchain e criação artística, para celebrar o Mês da Mulher a partir do lançamento do ‘Festival de Arte Intimus’, iniciativa que faz parte da campanha global da marca que contempla a expressão criativa ‘Não chegamos tão longe para pararmos aqui’.

Seguindo o propósito da marca de incentivar o progresso feminino, menstruada ou não, a ação, criada pela agência PROS, vai reconhecer o trabalho de três participantes por todo o Brasil, com premiação de R$ 15 mil em barras de ouro. As vencedoras serão convidadas a transformar suas obras em NFTs que ficarão disponíveis gratuitamente na Galeria de Arte de Intimus, dentro da plataforma do Festival, além de terem seus trabalhos divulgados por artistas, como Nathália Araújo, Di Couto e Amora. Confira o vídeo do manifesto ‘#SentimosOProgresso’.

As inscrições para o Festival de Arte Intimus podem ser realizadas até o dia 31 de março. Para participar, é preciso checar todas as regras de regulamento, disponível no site oficial da campanha e seguir as instruções para efetivação do cadastro, além de realizar o envio da ilustração digital. Na landing page, as participantes ainda podem conferir as obras de Di Couto e Amora, que já estão disponíveis para download gratuito na galeria de Intimus.

“Estamos muito orgulhosos dessa iniciativa e ansiosos para ver toda a criatividade e o potencial das artistas que temos pelo nosso Brasil. Temos como objetivo incentivar a jornada dessas meninas, menstruadas ou não, que falam através da arte, mostrando seus valores para a sociedade e retratando estigmas que precisam ser questionados”, comenta Marisa Cazassa, gerente executiva de Marketing da Kimberly-Clark no Brasil.

Concurso

O Festival de Arte Intimus será divido em duas etapas. São elas: classificação, a partir de voto popular nas artes expostas na landing page do festival e Juri técnico, que vai avaliar as dez artes finalistas e, dessas, selecionar três vencedoras que terão suas obras divulgadas pelas parceiras da ação, Nathália Araújo (@nanaths), Di Couto (@dicouto_arte) e Amora (@amori.nha), que também vão amplificar todo o concurso cultural, desenvolvido pela agência PROS, responsável por PR e curadoria das influenciadoras de Intimus®. A parte de mídia fica a cargo da FCB Brasil.

“Nós, da PROS, sempre vimos a arte como instrumento de mudança, a partir de pesquisas, notamos a falta de representatividade de mulheres na área e, por isso, estamos levantando um projeto para mudar essa perspectiva. A partir disso, criamos o Festival de Arte Intimus, com o objetivo de fazer da arte digital um instrumento para inspirar mudança, transformação e visibilidade de meninas artistas e aspirantes pelo Brasil”, conta Maria Claudia Vasconcellos, diretora de Criação da PROS.

Além disso, as vencedoras serão convidadas a transformar suas artes em NFTs, em uma tiragem especial, na Galeria Festival de Arte Intimus, dentro da plataforma GoBlockchain, para que o público possa adquiri-la gratuitamente. A cada download das artes, serão doados dois produtos Intimus para a ONG Plan International, que irá distribuir as doações ao projeto Escola de Liderança para Meninas, que ocorre em cinco munícipios da Bahia, aborda temas, como educação e higiene menstrual, e questiona os estigmas da menstruação.

“A parceria de Intimus® para a realização desse projeto é uma iniciativa inovadora e transformadora, na medida que reconhece a necessidade de criar espaços para a promoção e defesa dos direitos humanos e direitos iguais para meninas e pessoas que menstruam”, destaca Cynthia Betti, diretora executiva da Plan International.

Renata Couto Bos, co-fundadora da Agência Women Force também comentou sobre os NFTs.

“Com a criação de artes únicas e personalizadas e o convite de serem transformadas em NFTs, temos a oportunidade de incluir e inspirar mais mulheres a entrarem e aprenderem sobre arte, tecnologia e inovações digitais. Temos muito orgulho de ter feito todo trabalho artístico e desenvolvimento do website e experiência do Festival de Arte Intimus”, finaliza Renata.

