Empresas de beleza, tecnologia, bebidas e artigos esportivos se destacam no Top 10 do ranking YouGov de melhores marcas do Brasil, que acaba de ser divulgado. Quem ocupa o topo do pódio é O Boticário, seguido pela Colgate e Samsung. Completando a lista, estão Nike, Natura, YouTube, Netflix, WhatsApp, Coca-Cola e adidas.

A classificação é elaborada a partir das as pontuações adquiridas no YouGov BrandIndex, que rastreia mais de 440 marcas no país diariamente. Os destaques são classificados com base na pontuação do Índice geral, que mede a saúde da marca, calculada tomando a média de Impressão, Qualidade, Valor, Satisfação, RecomenO Boticáriodação e Reputação de centenas de milhares de pesquisas aplicadas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2023.

O Boticário ficou em primeiro lugar no ranking marcando 63,5 pontos e superando gigantes como Colgate, Samsung e Nike. Esse triunfo parece refletir a profunda conexão que a marca conseguiu estabelecer com os consumidores para se tornar um elemento essencial em seu dia a dia, como analisa o diretor-geral da YouGov na América Latina, David Eastman.

“O Boticário se tornou uma marca recorrente nas penteadeiras dos brasileiros. Sua posição no topo do ranking geral reflete isso, e pode ser atribuída às experiências omnichannel que O Boticário desenvolveu para os consumidores, que permitem que seus produtos sejam facilmente acessíveis, digital ou fisicamente”, comenta Eastman.

O executivo analisa ainda o fato do ranking das melhores marcas do Brasil ter representantes de vários setores. Essa diversidade, segundo ele, parece refletir a dinâmica e a competitividade do mercado brasileiro, onde as marcas precisam se adaptar constantemente às novas necessidades e preferências dos consumidores.

Indaiá foi a marca que mais melhorou a pontuação em 2023

Os consumidores brasileiros estão depositando cada vez mais confiança nas marcas de bebidas. O ranking de marcas que mais melhoraram revela uma mudança significativa nas preferências do público, com os consumidores agora buscando experiências que vão além da simples hidratação.

Na classificação, a Indaiá é a marca que mais melhorou no Brasil entre 2022 e 2023, encabeçando a lista com um aumento de 3,4 pontos. Merece atenção o fato de que, junto com a Indaiá, duas outras marcas de bebidas estão entre as 10 marcas que mais cresceram entre 2022 e 2023: Coca-Cola Zero e Pepsi.

“Esse crescimento parece refletir o aumento da confiança nos produtos de consumo de água engarrafada no país. Ela é seguida de perto pela plataforma de streaming Paramount+ (3,3 pontos) e pela LATAM Airlines (2,8 pontos). Isso também pode refletir o fato de que as preferências dos consumidores brasileiros tendem a buscar mais opções”, aponta o diretor.”, diz Eastman.

Confira o ranking completo das 10 marcas que mais melhoraram entre 2022 e 2023: Indaiá, Paramount+, LATAM, Pluto TV, Coca-Cola Zero, Close-Up, TV GLobo, McDonald’s, Claro e Pepsi. O ranking de marcas que mais melhoraram classifica aquelas com o maior aumento nas pontuações do Índice geral.

Metodologia

As marcas no ranking global de melhores marcas da YouGov foram classificadas de acordo com a pontuação do Índice Geral do YouGov BrandIndex, que mede a saú de geral da marca e é calculada pela média do s subíndices de Impressão, Qualidade, Valor, Satisfação, Recomendação e Reputação

de centenas de milhares de pesquisas realizadas entre 1º de janeiro e 31 de de zembro de 2023.

O ranking das marcas que mais melhoraram classifica as marcas com o maior aumento nas pontuações do Índice geral, comparando as pontuações de 1 de janeiro a 31 de de zembro de 2023 com o mesmo período do ano anterior.

Todas as pontuações do Índice geral listadas foram arredondadas para uma casa de cimal; no entanto, usamos precisão adicional para atribuir classificações. Todas as marcas foram monitoradas por pelo menos 18 meses para aparecer nas tabelas de marcas que mais melhoraram.

