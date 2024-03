Adnews Preta Gil, Batekoo e mais estão confirmados no Festival Feira Preta 2024

Quase dois meses antes do evento, o Festival Feira Preta anuncia mais atrações. A cantora Preta Gil , a festa negra Batekoo (BA) e a compositora Lia de Itamaracá estão entre os confirmados no evento. Com o tema “Ser Feliz é a Nossa Revolução”, a 22ª edição será realizada de 03 a 05 de maio de 2024, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo (SP).

Com show inédito, Preta Gil destacou a importância da participação no festival para potencializar a felicidade preta.

“Para mim, é muito importante poder estar nesse coletivo que ajuda tantas pessoas a se autoconhecerem, seja pela identidade, gênero e raça. Esse festival é feito por e para pessoas como eu. Ele é fruto de uma resistência que só aumenta a nossa força”, comemora a cantora.

No line-up também estão confirmados outros grandes nomes da música brasileira, como Luedji Luna; Àttoxxá com Rincon Sapiência e Tasha & Tracie. Além disso, o evento contará com festas dos principais festivais negros de outros estados brasileiros, como o Psica (PA), Bronx (RS), Latinidades (DF); rodas de samba, como Cacique de Ramos, Quintal dos Pretos, Resenha da Nala, Sambadela (o samba da Thelminha); e blocos afros, como Zumbiido e Ilu Obá.

Com uma visão audaciosa e transformadora, o festival surge com uma proposta inovadora: estabelecer e fortalecer laços de felicidade coletiva, enquanto celebra e enaltece as identidades pretas. Este momento marcante representa uma virada significativa, em que novas experiências são propostas e novos horizontes serão explorados pelo público do evento.

