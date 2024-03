Adnews Nike é criticada por mudar cor de bandeira em nova camisa da Seleção Inglesa

A Nike está sendo criticada pelos ingleses por conta de um detalhe na nova camisa titular da Inglaterra. A marca alterou as cores da bandeira inglesa em um dos uniformes. Além de torcedores, políticos do país também estão insatisfeitos.

O manto será utilizado pela Inglaterra na disputa da Euro 2024 e foi apresentado juntamente com outras nações patrocinadas, entre elas, o Brasil. Logo após o lançamento, os ingleses passaram a criticar a escolha da Nike em alterar as cores da bandeira da Inglaterra presente na parte de trás da gola do uniforme titular. A Cruz de São Jorge, que originalmente é vermelha, aparece em tons de roxo e azul.

Desde a última segunda-feira (18), quando o kit foi divulgado pelas redes sociais, Nike enfrenta uma revolta nas redes sociais, críticas abertas na imprensa e ameaça de boicote de seus produtos. O primeiro-ministro Rishi Sunak criticou a escolha da marca e declarou que prefere a bandeira original.

“Obviamente eu prefiro a original. Quando se trata de nossa bandeira nacional, não devemos mexer com ela, porque são uma fonte de orgulho, de identidade, de quem somos, e são perfeitas como são”, disse Sunak.

A estreia do uniforme foi justamente no amistoso contra a seleção brasileira, o último sábado (23), no Estádio de Wembley em Londres.

A marca se posicionou de maneira oficial. Em sua publicação no X, antes de toda a polêmica, Nike descreveu a mudança na bandeira como uma “atualização divertida”, que tinha o objetivo de unir e inspirar.

No entanto, diante das críticas, ela voltou a se posicionar destacando que não teve a intenção de ofender os torcedores ingleses. Segundo a empresa, a alteração foi inspirada no uniforme de treino utilizado pela seleção de 1966, que venceu a Copa do Mundo.

“Somos um parceiro orgulhoso da Federação Inglesa de Futebol desde 2012 e entendemos o significado e a importância da Cruz de São Jorge. Nunca foi nossa intenção ofender, dado o que isso significa para os torcedores ingleses. Juntamente com a FA, a intenção era celebrar os heróis de 1966 e as suas conquistas. O acabamento nos punhos é inspirado no equipamento de treino usado pelos heróis ingleses de 1966, com um gradiente de azuis e vermelhos coberto por roxo. As mesmas cores também apresentam uma interpretação da bandeira na parte de trás da gola”, finalizou a empresa.

*Com informações do MKT Esportivo/Divulgação/Nike

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Nike é criticada por mudar cor de bandeira em nova camisa da Seleção Inglesa appeared first on ADNEWS .