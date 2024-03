Adnews Cultura Inglesa e Vivo Keyd Stars decifram o vocabulário do CBLOL 2024

Com a temporada do Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2024 a pleno vapor, fica evidente que o vocabulário usado pelos jogadores foi praticamente criado para os e-sports. Por isso, a Cultura Inglesa , junto a Vivo Keyd Stars, definiu os termos mais utilizados nas partidas do campeonato para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais no universo do CBLOL.

Aqui estão os 10 termos mais frequentes que você precisa conhecer:

Draft | em tradução livre, significa ‘rascunho’ ou ‘esboço’. Já no universo do LOL, é a fase de escolha dos campeões que serão jogadores na partida;

| em tradução livre, significa ‘rascunho’ ou ‘esboço’. Já no universo do LOL, é a fase de escolha dos campeões que serão jogadores na partida; Flash | em português, podemos entender como ‘clarão’, e no jogo, é a manobra de feitiço que teletransporta o jogador a uma curta distância;

| em português, podemos entender como ‘clarão’, e no jogo, é a manobra de feitiço que teletransporta o jogador a uma curta distância; Doublekill, Triplekill, Quadrakill e Pentakill | não recebem tradução direta para o português, mas são usados quando um único jogador consegue abater seus adversários, em sequência;

| não recebem tradução direta para o português, mas são usados quando um único jogador consegue abater seus adversários, em sequência; Ultimate | possui diversas traduções para o português. Nesse caso, a que mais se adequa é ‘irrevogável’, pois é usada para mostrar a habilidade mais forte de cada um dos campeões, mais conhecida como ‘ult’;

| possui diversas traduções para o português. Nesse caso, a que mais se adequa é ‘irrevogável’, pois é usada para mostrar a habilidade mais forte de cada um dos campeões, mais conhecida como ‘ult’; Botside | se refere ao lado inferior, ou seja, tudo que está debaixo do mapa. É diferente de ‘botlane’, que diz respeito apenas à rota inferior;

| se refere ao lado inferior, ou seja, tudo que está debaixo do mapa. É diferente de ‘botlane’, que diz respeito apenas à rota inferior; Midlane | rota do meio do mapa;

| rota do meio do mapa; Toplane | rota superior do mapa;

| rota superior do mapa; Farm | nesse caso, nada tem a ver com ‘fazenda’. Os jogadores usam ‘farm’ ou até ‘farmar’ para se referir à quantidade de abate de minions que gera gold para quem os abate;

| nesse caso, nada tem a ver com ‘fazenda’. Os jogadores usam ‘farm’ ou até ‘farmar’ para se referir à quantidade de abate de minions que gera gold para quem os abate; Jungle | é a selva do mapa. Cada time tem a sua própria selva, dependendo do lado onde iniciam o mapa;

| é a selva do mapa. Cada time tem a sua própria selva, dependendo do lado onde iniciam o mapa; Even | aqui, aplica-se a tradução em português ‘igualmente’, pois é o termo usado quando os times estão equilibrados na partida.

Patrocínio ao Vivo Keyd Stars

Com o patrocínio da Cultura Inglesa ao Vivo Keyd Stars, uma das maiores organizações de e-sports do país, a rede de escolas de inglês tem como objetivo engajar o aprendizado à língua inglesa por meio da explicação dos significados, origens e usos das palavras e gírias dos e-sports.

Durante todo o ano de 2024, a Cultura Inglesa oferecerá uma série de experiências para a imersão de seus alunos no universo gamer . Esse pacote contemplará vivências com jogadores, distribuição de brindes especiais e ações promocionais. Além disso, no início do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), a Vivo Keyd Stars lançou o ‘Decode The Call’, uma série de vídeos em parceria com a rede de escolas de inglês para a comunidade gamer .

