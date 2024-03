Adnews Vult lança batom para resgatar autoestima de mulheres vítimas de violência doméstica

“Eu não me olhava no espelho, penteava meus cabelos através do reflexo da sombra na parede”. “Me sentia depressiva, sem autoestima e sem nenhuma vontade de me arrumar”. “É difícil dizer o que machucou, mas ao mesmo tempo, é necessário para conseguir me libertar”. Esses são os depoimentos de Marli Timóteo, de 55 anos; Mônica de Melo, de 51 anos; e Rosângela Rosa, de 46 anos, que fazem parte do projeto ‘Isso é Mais que um Batom’, da Vult em parceria com a ONG Turma do Bem e o Instituto Maria da Penha . O projeto foca em resgatar o orgulho e a autoestima de mulheres em situação de violência doméstica.

Pesquisas recentes comprovam que a violência doméstica é um cenário cada vez mais alarmante no Brasil. Três a cada dez mulheres já foram vítimas no país, número que representa mais de 25,4 milhões de brasileiras, segundo a 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, divulgada em novembro de 2023 pelo Instituto DataSenado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência (OMV). Além disso, 74% das mulheres afirmaram ter percebido aumento dessa violência e 67% daquelas que já sofreram esse tipo de agressão praticada por um homem afirmam que ele era seu parceiro íntimo.

Para colaborar com a transformação dessa realidade, Vult anuncia uma iniciativa inédita por meio do lançamento de um produto social, apoiando o resgate da autoestima e do orgulho de mulheres que tiveram a boca como alvo durante as agressões, e que tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a urgência do enfrentamento à violência contra a mulher.

“Sabemos que, em casos de violência, muitas vezes o alvo principal é a boca, e por isso, queremos multiplicar sorrisos e ampliar a voz dessas brasileiras, para que contem suas histórias e inspirem a sociedade como um todo. O projeto busca construir, a partir de exemplos reais, um movimento de sensibilização e conscientização que fomente o resgate do orgulho feminino, consolidando ainda mais o compromisso de Vult neste território”, afirma Renata Gomide, VP de Consumer do Grupo Boticário.

Como ponto de partida para o movimento lançado pela marca neste mês de março, Vult já viabilizou a transformação dos sorrisos da Marli, Mônica e Rosângela, atendidas pela ONG Turma do Bem a partir do projeto ‘Apolônias do Bem’, que oferece tratamento odontológico integral e gratuito às mulheres que tiveram a dentição afetada em situações de violência.

“O próximo passo para ajudar um número muito maior de brasileiras que vivenciam essa triste realidade acontecerá por meio do lançamento de um batom especial que terá venda 100% revertida à Turma do Bem”, afirma Renata.

Com o valor, a organização poderá apoiar mais mulheres que precisam de ajuda, proporcionando tratamentos que variam em sua complexidade.

“Nosso trabalho não foca apenas na estética, mas especialmente em devolver dignidade para as pacientes, tornando-as inteiras novamente. São histórias de dor e violência que destruíram a autoestima destas mulheres. Quando elas chegam no consultório, algumas trazem consigo um batom desgastado, seco, quase um símbolo da perseverança, prontas para pintar os lábios com um novo sorriso. Com o tempo, compreendi a magnitude desse simples gesto, o quanto representa para elas: o renascimento. E para que nosso trabalho siga em frente, dependemos do apoio e do engajamento da sociedade. Só assim conseguiremos alcançar um maior número de mulheres que, muitas vezes, precisam desse primeiro passo para recomeçar suas vidas”, ressalta o dentista Fábio Bibancos, que lidera o projeto.

Mais que um Batom

Em um filme emocionante, Vult conta a história da Mônica, da Rosangela e da Marli, que enfrentaram a violência de perto. O vídeo reforça relatos que não são únicos e fazem parte da realidade de milhões de brasileiras. Focando no resgate da autoestima e do orgulho, a campanha mostra mulheres que após o tratamento odontológico voltaram, aos poucos, a sorrir e a passar batom, além de lançar oficialmente o novo batom, produto social que viabiliza a ampliação do projeto. Ao final do filme, e em uma só voz, essas mulheres mostram que juntas é possível recomeçar, embaladas pelo trecho da música ‘Pra Todas as Mulheres’, da cantora Mariana Nolasco. Toda a campanha foi idealizada e desenvolvida pela agência PROS .

“Dar luz à violência doméstica é uma maneira de reconhecer que esse é um problema social, urgente e coletivo. Enquanto agência liderada por mulheres, acreditamos que nosso papel pode ser uma ferramenta poderosa para ampliar a visão da sociedade e construir pontes que nos permitam apoiar aquelas que precisam. Ao lado de Vult, marca que tem um alcance gigante e que conversa diariamente com esse público, podemos não só conhecer e transformar essas histórias, mas criar um futuro de mais esperança para as meninas de hoje”, afirmam Daniela Graicar e Fernanda Tchernobilsky, Co-CEOs da PROS.

O filme foi divulgado nas redes sociais da marca, e você pode conferir na íntegra, abaixo. A campanha ainda conta com mídia OOH em mobiliários urbanos, com formato estático, localizado nas áreas dentro do raio das Delegacias da Mulher em São Paulo.

Apoiando o recomeço

Vult acredita que toda mulher pode voar alto. Por isso, desde 2017, já impactou a vida de milhares de brasileiras através do projeto 220 Vults, que leva a beleza como instrumento de emancipação financeira. O projeto nasceu, segundo a marca, a partir do entendimento de que não há como contribuir com a autonomia, independência e autoestima de uma mulher sem levar em conta a realidade em que elas vivem. E quando se fala em violência, o contexto importa. Segundo o DataSenado, o índice de mulheres que sofreram violência doméstica varia conforme a renda: 20% das brasileiras com mais de seis salários mínimos declaram ter sofrido algum tipo de violência doméstica ou familiar praticada por um homem, taxa que sobe para 35% entre aquelas de renda menor, até dois salários. Tal resultado também indica que a dependência financeira é fator de vulnerabilidade da mulher à violência e, que, neste caso, as chances de reportar a agressão diminuem.

“Entre as principais dificuldades para a denúncia está a dependência financeira, pois em muitos casos, a pessoa agressora limita e isola essa mulher, impossibilitando que ela estude ou trabalhe. A violência doméstica é um problema estrutural que precisa ser tratado, entre outras iniciativas, através da educação e da informação, para que possamos vislumbrar mudanças em médio e longo prazo, por isso, em parceria com Vult, elaboramos o módulo do curso ‘Resgate seu orgulho e empodere-se’, que tratará do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Este curso será oferecido gratuitamente pela marca para mulheres de todo o país”, pontua Conceição de Maria, cofundadora e superintendente geral do Instituto Maria da Penha.

O curso, gratuito e online, já está com uma lista de interessadas aberta por meio do programa Empreendedores da Beleza, projeto do Grupo Boticário apoiado pelo projeto 220 Vults. O programa, que capacita mulheres para o mundo da beleza, prevê formar mais de 30 mil mulheres somente em 2024.

Além do módulo cocriado com o IMP, a capacitação gratuita conta com outros três módulos, que promovem a ampliação dos conhecimentos sobre a violência de gênero. Entre outros temas, as participantes poderão conhecer mais sobre os tipos e ciclos de violência, a Lei Maria da Penha e sobre como procurar ajuda.

Ficha Técnica

Agência: PROS

Anunciante: Vult

Título: Isso é mais que um Batom

Produto: Institucional

Presidente e COCEO: Daniela Graicar

COCEO: Fernanda Tchernobilsky

CCO: Adriano Abdalla

Diretora de Criação: Maria Claudia Mestriner

Planejamento: Beatriz Poiani

Redatora: Carolina Ruffeil

Head de arte: Julian Akinaga

Diretora de arte: Victoria Tofoli

Produção: Mariana Campanha, Fernanda Purchio e Alexandre Quaglio

Assistente de Arte: Thiago Aramaki

Arte Finalista: Alexandre Fukugava

Tráfego: Bruna Garcia

Diretora-executiva de Branding do Grupo Boticário: Marcela de Masi

Gerente Sênior Vult: Carolina Carrasco

Gerente Vult: Aline Melo

Analista da marca III: Renata Honda

Especialista em social: Eduardo Romano

Especialista em PR: Camila Leite Justus

Analista em PR: Yam Yunes

Analista em Branding: Victoria Pereira

Analista em social: Gabrila Pettri

Agência de PR: PROS

Diretora de PR: Alice Zeitune

Coordenadora de PR: Fernanda Blanes

Atendimento de PR: Joyce Sales

Produtora de Som: Cabaret

Produção Musical: Letícia Medeiros e Guilherme Azem

Compositor: Guilherme Azem

Mixagem: Gab Scatolin

Finalização: Cyro Neto, Guilherme Azem, Guilherme Faveri, Lucas Comparato

Atendimento: Ingrid Lopes e Bárbara Russiano

Coordenação: Leo Vieira, Chandra Lima, Mavi Capelasso e Débora Mello

Cantora: Mariana Nolasco

Produtora de vídeo: Ultravioleta

Diretores: Rodrigo Rebouças e Bruna Arcangelo

Produtores Executivos: Gilberto Pires (Gibinha) Carlos Guedes (Cebola)

Atendimento: Carla Onishi e Bárbara Matsuda

Roteiro: Rodrigo Rebouças

Coordenação de produção: Cadu Dantas e Giovana Ferrari

1AD: Isadora Levy

Diretora de Fotografia: Milena Seta

1º Assistente de Câmera: Bárbara Vieira de Lacerda

2º Assistente de Camera / Video Assist: Carina de Barros Fernandes

Logger (GMA): Bruna Yamatogue Giannoni

Diretora de produção: Arabi Mesquita

Produtora: Giulia Ribeiro

Produtora de Elenco: Daiana Andrade

Diretora de arte: Danielle D’Avila

Figurino: Paula Zoboli

Maquiagem 1 fase: Camila Mendes

Maquiagem 2 fase: Clara Holtz e Laura Chuairi La Laina

Produtora de Locação: Lu Lopes

Técnica de Som Direto: Juliana Alves Santana

Pesquisa Criativa: Ana Julia Santos e Alice Guedes

Pós: Space Gorilla

Produção Executiva: Ana Ourique

Coordenador de Pós Produção: Rodrigo Parente

Montagem: Natalia Farias

Finalizador: Gabriel Guedes

Assistente de Ilha: Henrique Freitas

Supervisor de VFX: Cadu Cipolla Luca

Composição: Francinaldo Lemos, Felipe Lopes e Valderino Caetano

Color Grading: Junior Xis

