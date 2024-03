Adnews Sicredi em campo: João Clark reforça apoio da marca ao futebol no PLACAR Negócios by Adnews

Nesta sexta-feira (22), o programa PLACAR Negócios by Adnews traz mais uma grande participação. O convidado do novo programa é João Clark, superintendente de Marketing e Growth do Sicredi . A instituição vem ampliando sua presença no esporte, principalmente no futebol, aliada a um novo posicionamento de marca. Inclusive, algumas competições já levam a marca do Sicredi, como o Paulistão Sicredi 2024, Copinha Sicredi e Liga Feminina Sicredi de Futsal.

No programa que vai ao ar às 18h no YouTube, você pode conferir insights sobre as estratégias inovadoras por trás dos investimentos do Sicredi, a partir da recente criação de sua diretoria de Marketing.

Clark revelou o conceito do novo posicionamento do Sicredi; como é a escolha de seus patrocínios, especialmente os regionais, que conta com campeonatos como, Carioca, Paulistão, Acreano, Amapaense, Gaúcho, entre outros; e c omo o patrocínio ao esporte se encaixa no novo momento institucional.

Além disso, foram avaliados os benefícios ao apoiar o esporte e principalmente a expansão da marca em modalidades femininas, como a Liga Feminina Sicredi de Futsal e o Paulistão Feminino. Sicredi teve um crescimento de quase 590% em relação a patrocínios realizados entre 2019 e 2023.

O executivo também abordou os próximos passos da parceria com a Federação Paulista de Futebol , em 2024, considerando que Sicredi assumiu o status de ‘ FPF Partner’.

Não perca! Saiba como o Sicredi está ampliando seu impacto, comprometendo-se com o desenvolvimento das comunidades e promovendo o esporte com suas iniciativas. Aproveite para deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. PLACAR Negócios by Adnews também está disponível no Spotify, confira no link oficial .

