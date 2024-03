Adnews Nike São Paulo Run retorna em 2024 com novo formato e múltiplos pontos de largada

A Nike voltará a ter uma prova proprietária de running no mercado brasileiro em 2024. A Nike São Paulo Run será realizada no dia 5 de maio e terá um formato inédito. Serão quatro pontos de largada, que saem de quatro regiões da cidade e percorrem quatro distâncias diferentes, com uma única linha de chegada: o novo complexo esportivo Mercado Livre Arena Pacaembu.

As distâncias oferecidas serão 5km, 10km, 15km e 21km. Na primeira, a largará será no Memorial da América Latina (Zona Oeste). Já quem escolher 10km, sairá do Pateo do Collegio (Zona Central). Os que optarem pela de 15km, iniciarão a prova no Parque da Mooca (Zona Leste). Por fim, na meia maratona, a largada será na Assembleia Legislativa, em frente ao Parque Ibirapuera (Zona Sul).

“Na Nike, a inovação está no centro de tudo o que fazemos. A Nike São Paulo Run é um reflexo desse compromisso contínuo com a criatividade e a excelência. Ao organizarmos a prova nesse formato, redefinimos o conceito de experiência de corrida de rua. Estamos empolgados em ocupar as ruas novamente, trazendo de volta provas icônicas e nos conectando de maneira mais profunda com a comunidade de corredores. É uma oportunidade única de celebrarmos juntos o nosso amor pela corrida”, afirma Gustavo Viana, diretor de Marketing da Fisia, distribuidora oficial da Nike no Brasil.

A Nike São Paulo Run oferece dois tipos de kits: o básico (de R$ 189,00 a R$ 259,00), que conta com camiseta, gymsack e medalha pós-evento, e o premium (de R$ 239,00 a R$ 289,00), que vem com camiseta, gymsack , viseira e medalha pós-evento. Durante a retirada do kit, nos dias 3 e 4 de maio, experiências e ativações de marca serão promovidas pela Nike.

Para auxiliar os corredores, a marca também oferecerá planilhas de treinamento gratuitas e customizadas por distância, que estarão em sincronia com os treinos que serão organizados pela marca, além de treinos semanais gratuitos, que serão realizados em diversos pontos da cidade entre os meses de março e abril.

