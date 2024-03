Ana Beatriz Oliveira* Lollapalooza Brasil 2024: roda-gigante, brindes, menu de makes e atrações surpresa

O Lollapalooza Brasil 2024 começa nesta sexta-feira (22), e para deixar você totalmente por dentro do que vai rolar no festival, o Adnews preparou mais uma seleção de ativações. As marcas prepararam desde petição para sair mais cedo do trabalho; menu de makes; brindes; experiências sensoriais, até coberturas completas do evento.

Confira essas ações impressionantes para não perder nada. Dessa vez, Samsung , Club Social , Olla , Superbet , Quem Disse, Berenice? e Mix são as responsáveis pela diversão e interação do público. Para você que vai curtir o festival de perto, não deixe de passar no estande de cada uma delas. Confira abaixo.

Samsung

A Samsung lança o novo jingle ‘Simples Assim’, destacando as funcionalidades do Galaxy AI: Foto Inteligente, Tradução Simultânea e “Circule para Pesquisar no Google”, presentes no novo Galaxy S24, durante quatro grandes festivais de música que acontecem na América Latina em março, incluindo o Lollapalooza Brasil.

O novo jingle destaca como o Galaxy AI, simplifica tarefas como edição de fotos, busca de objetos enquanto se assiste a vídeos e tradução simultânea de chamadas em diferentes idiomas. A Samsung também apresenta em suas redes sociais uma coreografia exclusiva para a música, como parte de sua estratégia de posicionamento com o público jovem.

Além disso, SAM irá registrar no Instagram e TikTok da marca sua passagem pelos festivais, que contarão com ativações de marca, no Brasil, além da tradicional roda-gigante, a Samsung amplia sua participação no Lollapalooza Brasil com o palco ‘Samsung Galaxy’.

Club Social

O Club Social Snack, o salgadinho oficial do Lollapalooza BR 2024, lançou um movimento para liberar a galera do trabalho para curtir o primeiro dia do festival, nesta sexta-feira (22). A petição foi uma grande brincadeira, convidando as pessoas a embarcarem na ação assinando, e quem sabe até pedindo para o chefe uma liberação para curtir todos os momentos do evento sem peso na consciência.

Muitos fãs se veem em uma encruzilhada para curtir os três dias de festival ou bater ponto na sexta-feira, por isso Club Social Snack incentiva uma jornada de trabalho reduzida nesse dia. A ideia era que todos que tivessem seu ingresso para o Lolla BR 24 assinassem a petição para fortalecer o movimento.

A Mondelēz, detentora da marca Club Social Snack, se comprometeu a liberar seus próprios funcionários que estiverem com ingressos garantidos para curtir o primeiro dia de Lollapalooza.

Quem Disse, Berenice?

A Quem Disse, Berenice? estreia a participação em festivais ocupando o status de make oficial no Lollapalooza, proporcionando uma série de experiências para os fãs de música e maquiagem por meio de um circuito de beleza que começa nas redes da marca, passa pelas lojas e termina dentro do festival.

O desejo de ter a marca expert em maquiagem dentro do festival surge a partir de uma dor do público: maquiagem borrada ou derretida após horas de show. Por isso, a marca promove a ativação de make volante, que circulará pelo Autódromo de Interlagos. Nela, maquiadores da marca farão retoques das makes do público, garantindo uma experiência positiva. Além disso, também será possível aproveitar o espaço instagramável para garantir as fotos do festival. As ativações de Quem Disse, Berenice? ficarão localizadas à esquerda do Palco Budweiser.

A marca também criou um Menu de Makes exclusivo para os três dias de Lollapalooza dentro do serviço de maquiagem que já oferece em suas lojas. Os consumidores poderão completar o look com uma maquiagem profissional inspirada no festival de música, realizada em lojas de QDB? localizadas em São Paulo.

Olla

A marca de preservativos, Olla está voltando pela terceira vez como patrocinadora do Lollapalooza Brasil. Com um estande de dois andares e 50m², o público poderá participar de ativações e ganhar brindes como camisinhas, corta-vento customizadas, pin e cordas para celular.

Além disso, o ambiente terá um estúdio onde uma das embaixadoras da marca, Blogueirinha, gravará entrevistas ao vivo durante os três dias de evento. Entre os convidados estão o tiktoker e também membro do squad da marca, PKllipe, a cantora e compositora Pocah, o artista MC Daniel e o youtuber Láctea.

Em paralelo, outra embaixadora de Olla, a atriz Ingrid Ohara estará do lado de fora do festival. Ela conversará com o público que estará na fila e produzirá conteúdos para as redes sociais, repetindo o sucesso de 2023, quando a também influencer ganhou destaque na internet com seu vestido feito de preservativos da marca, quando tiveram mais de 40 milhões de alcance.

Superbet

A Superbet é apoiadora oficial do Lollapalooza Brasil 2024. Como primeira empresa do ramo a estar presente no evento, a marca terá um espaço de 100 m² no evento com ativações imersivas, brindes exclusivos e presenças VIP. Presente no Brasil desde o final de 2023, a Superbet começa, assim, sua presença no mundo da música.

Entre as ativações da marca no festival, um espaço para descompressão, onde é possível relaxar, recarregar o celular, participar de experiências sensoriais e adquirir brindes exclusivos, além de uma super área dedicada a jogos musicais para o público.

Com a expectativa de receber mais de 800 pessoas por dia, os frequentadores do espaço poderão participar de experiências online e ganhar brindes como viseiras, caixas de música e 10 pares do cobiçado Lolla Comfort por dia. Além das ativações no gramado, a marca também contará com um estúdio fotográfico para os VIPs no Lolla Lounge.

As ativações da marca vão extrapolar os limites do Autódromo, com muita produção de conteúdo com influenciadores para levar as pessoas ao festival através das redes sociais.

Mix

Consolidada como a maior rede de rádios e produtora de conteúdo digital do Brasil, a Mix estreia, durante o Lollapalooza 2024, seus novos estúdios na sede da emissora, com lives exclusivas com cantores e bandas como Detonauta, Maneva e Day, em um bate-papo sobre carreira e muita música. E para completar este mix de peso, Caco Grandino (NX Zero) e Pe Lanza (Restart), nomes conhecidos para quem quer saber tudo da cultura pop, se unirão aos apresentadores Gisele Souza, Guilherme Pallesi (Guipa), Diego Barone e Jorge Ribeiro.

“Estrear os novos estúdios com o oferecimento de marcas parceiras como CNA, O Boticário, McDonald’s, Vivo, Superbet, Coca- Cola, Bradesco e Sadia, é uma chancela para essa nova fase de conteúdos digitais da Mix, que segue evoluindo para gerar conexão com a nossa audiência, em qualquer canal que eles queiram interagir conosco”, diz Marcos Vicca, diretor artístico da Mix.

Enquanto o ‘Bastidores do Lollapalooza Brasil na Mix’ ocorre nos estúdios Mix no Paraíso, zona Central de São Paulo, Fabi Ribeiro percorrerá todo o Autódromo de Interlagos para promover conteúdos inéditos ao vivo na live, trazendo informações quentes do Lollapalooza.

Entre as ativações de destaque deste ano da rádio Mix, está a parceria incrível com a SuperBet. Juntas elas levarão, neste sábado (23), 40 pessoas sorteadas pela rádio para o festival em um ônibus balada onde também serão oferecidas alimentação e bebidas aos participantes.



Serviço

Lollapalooza Brasil 2024

Data: 22, 23 e 24 de março de 2024

Local: Autódromo de Interlagos | Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos – São Paulo (SP)

Ingressos: Compre seu ingresso no site oficial do evento

