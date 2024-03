Ana Beatriz Oliveira* Lollapalooza Brasil 2024: como chegar, o que levar, horários e tudo o que você precisa saber

Foi dada a largada! Nesta sexta-feira (22) começa oficialmente o Lollapalooza Brasil 2024 . Entre os dias 22, 23 e 24 de março, diversos artistas vão agitar o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E pensando em quem vai ao festival e ainda não tem muitas informações, o Adnews trouxe todas as informações sobre o evento: transporte; ingressos; horários; mapa do evento; o que pode ou não levar; entre muitas outras orientações. Mas, já podemos adiantar algumas informações. A previsão para o primeiro dia de Lolla é de chuva, por isso já prepare sua capa, considerando que é proibido a entrada de guarda-chuva. Além disso, oito pontos de hidratação estarão espalhados pelo festival, que firmou uma parceria com o Bradesco para garantir acesso gratuito à água no evento. Nesta edição, o público também poderá entrar no local com garrafas de plástico transparente e sem rótulo. Em caso de calor extremo, serão ativadas mangueiras para “nebulização” do ambiente. A entrada e saída do público será pelos portões A e G. Os banheiros estão conectados à rede pública, o que promete garantir comodidade e higiene, segundo a organização. Tudo isso você pode conferir no mapa do festival e também no aplicativo oficial do festival, o Lolla BR, disponível para IOS e Android.

Como chegar ? O Autódromo de Interlagos fica na região sul de São Paulo, na Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos. Neste ano, pela primeira vez, o evento disponibilizará uma operação de transporte público 24 horas para chegar e sair do Autódromo. A ação é fruto da parceria do festival com a CCR (ViaMobilidade linhas 8 e 9), CPTM e Metrô. O local fica a aproximadamente 850 metros da estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda). Além da praticidade na locomoção, aqueles que realizarem a aquisição do passaporte, ao chegarem na plataforma do trem expresso em Pinheiros, serão recebidos com uma ativação da ViaMobilidade, onde serão distribuídas garrafas de água para os viajantes, sob o conceito criativo ‘Sede de Festival? Bora de trem’. A ação contará com coolers personalizados, espalhados pelo espaço, onde promotores uniformizados farão a distribuição das garrafas de água personalizadas, reforçando a importância da hidratação antes e durante o festival. O Lollapalooza oferece o Lolla Express, serviço de ônibus comum, com quatro pontos de embarque e desembarque na Rua José Carlos Pace, em frente ao Portão A, um dos acessos principais do público ao festival. Já o transporte em ônibus executivo, Lolla Transfer, tem o desembarque dentro do Autódromo, com três pontos de embarque, às 10h e 16h. Lolla Express

As saídas são a cada 20 minutos, entre 9h e 16h, com valor de R$ 30,00 e R$35,00, a depender do ponto de partida. Os pontos de embarque são:

Barra Funda (Rua Aloysio Biondi s/n – Barra Funda) – 60 minutos de percurso

Al. Casa Branca x Pça Alexandre de Gusmão (próximo à Av. Paulista) – 40 minutos de percurso

Méqui Panamby (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 – Jardim Fonte do Morumbi) – 30 minutos de percurso

Conceição (Avenida Engº. Armando de Arruda Pereira, 919) – 40 minutos de percurso

Lolla Transfer

As saídas são entre 10h e 16h, com valor de R$130,00, ida e volta, com três opções de horário para retorno. Os pontos de embarque são:

Hotel Hilton São Paulo – Morumbi

Hotel Transamérica – Higienópolis

Hotel E-Suites – Congonhas

Para os que optarem ir com transporte próprio, não tem estacionamento no local, por isso é indicado os transfers ou aplicativos de transporte.

Horário dos shows

As primeiras atrações começam a se apresentar às 12h, confira a programação completa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lollapalooza Brasil (@lollapaloozabr)

Ingressos

Ingressos para alguns dias ainda estão disponíveis para venda, inclusive com condições especiais para quem tem cartões Bradesco. O banco oferece desconto de 10% na compra de ingressos e parcelamento exclusivo em até 5 vezes sem juros, para clientes pessoa física portadores dos cartões de débito e crédito Bradesco, Bradescard, Next e Digio, de todas as bandeiras. Além da conveniência de carregar as pulseiras Lolla Cashless by Bradesco com os cartões do banco e também usufruir de ofertas exclusivas no app Bradesco.

Para mais informações acesse o site oficial .

Retirada e carga de clashless

Para quem optou por retirar a pulseira na bilheteria, as pulseiras estão disponíveis no Shopping Ibirapuera, zona sul de São Paulo, de segunda a sábado das 10h às 22h; aos domingos e feriados, a entrega está disponível das 14h às 20h.

E para quem quiser efetuar a pré-carga das “cashless” pode fazer no site oficial dedicado para esta operação. O processo é todo on-line e permite recargas.

O que é recomendado levar?

Além da sua pulseira de acesso, leve seus documentos pessoais, cartão ou dinheiro e comprovante meia-entrada se for o caso.

O que pode levar?

Óculos escuros;

Capa de chuva;

Protetor solar e protetor labial;

Chapéu ou boné;

Canga;

Mochila ou bolsa;

Alimentos industrializados devidamente lacrados;

Frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo “zip lock”;

Sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida, do tipo “zip lock”;

Qualquer quantidade que exceder ao limite de até cinco itens por pessoa poderão ser retidas na entrada do evento.

O que não pode levar?

Garrafas rígidas, de qualquer gênero, tamanho ou material, exceto garrafas plásticas para consumo de água, desde que sem tampa. A tampa poderá ser retirada pela segurança na entrada ou em qualquer local do evento;

Embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo “tupperware”);

Copos térmicos, de vidro ou metal;

Latas;

Capacetes;

Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, soco inglês, canivetes, etc.);

Cadeiras/banquinhos;

Guarda-chuvas;

Objetos pontiagudos;

Objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha, saca-rolhas);

Fogos de artifício , dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie; Objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente);

Substâncias inflamáveis, corrosivas;

Sprays de qualquer tipo, incluindo os bloqueadores solares em spray;

Máquinas de incapacitação neuromuscular (tasers);

Ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz;

Bebidas (em qualquer tipo de recipiente);

Skate, bicicleta, ou qualquer tipo de veículo motorizado, ou não;

Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

Bastão de selfie (extensor para tirar auto retrato);

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, ou com lente destacável;

Objetos profissionais para captura de imagem e som, como, por exemplo: máquinas fotográficas profissionais (lente intercambiável), equipamentos de filmagem profissionais, drones ou outros objetos voadores;

Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada;

Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais;

Bandeiras ou cartazes contendo mensagens, ou símbolos com divulgações comerciais, ou ainda com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas;

Drones, também denominados Vant (veículo aéreo não tripulado), RPA (remotely-piloted aircraft), aeronave remotamente pilotada, e equipamentos similares;

Alimentos que representem intuito de comercialização ou que possam representar riscos à segurança.

Programação em casa

Quem não vai ao evento, pode assistir aos shows no sofá de casa. Nos três dias de Lolla, o canal Multishow transmite, a partir das 14h30, os shows dos palcos Budweiser e Samsung Galaxy. Já o Bis exibe ao vivo as apresentações dos palcos Perry’s by Johniee Walker e Alternativo. Também é possível assistir aos shows diretamente no Globoplay.

Serviço

Lollapalooza Brasil 2024

Data: 22, 23 e 24 de março de 2024

Local: Autódromo de Interlagos | Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos – São Paulo (SP)

Ingressos: Compre seu ingresso no site oficial do evento

