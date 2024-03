Adnews Lojas OXXO recebem novo conceito visual em parceria com KitKat e Lacta na Páscoa

A rede OXXO , de mercados de proximidade, preparou diversas ações para celebrar uma das datas mais gostosas do calendário, a Páscoa. Neste ano, além de reforçar seu sortimento de chocolates, OXXO contará com duas lojas emblemáticas, conceito que veio do México no final do ano passado e vem se consolidando no país, em parceria com Mondelez Brasil e Nestlé . As ações fazem parte do pilar inovação no ponto de venda, no qual busca trazer ações e experiências diferenciadas no ponto de venda para gerar conexão com os consumidores.

Durante o mês de março, duas unidades OXXO em Campinas (SP) receberam um novo conceito visual para o período de Páscoa.

A loja OXXO Idiomas (R. Maria Monteiro, 680 – Cambuí) foi transformada em um grande KitKat e traz o icônico ‘Have a break’ em LED, acompanhado de uma cerca no formato do chocolate ao redor da unidade.

O interior da loja também será decorado com mobiliários de KitKat, transmitindo a experiência do ‘break’ da marca.

“A parceria com a OXXO representa uma oportunidade especial de levar KitKat, um dos produtos preferidos do público, para o ponto de venda, especialmente durante a Páscoa. Nós acreditamos que a data é uma ocasião especial para celebrar e compartilhar, e essa parceria nos permite elevar ainda mais essa experiência, oferecendo um ‘break’ único para o público”, destaca Tatianna Perri, diretora de Marketing de KitKat.

Já a loja OXXO Dom Francisco (Av. Eng. Carlos Stevenson, 872 Loja A – Nova Campinas) chega para deixar a Páscoa ainda mais saborosa, com a loja envelopada de Ovo de Páscoa Gigante e chocolates Lacta. A loja também contará com um túnel na entrada aromatizada com cheiro de chocolate; uma parreira exclusiva com ovos; e ambientação interna comunicando o programa global de sustentabilidade do cacau Cocoa Life da Mondelez International, dona da Lacta.

“O mercado de proximidade é um dos nossos focos estratégicos da Mondelez Brasil. Reconhecemos a crescente demanda por alimentos práticos e rápidos de consumir, especialmente em meio ao estilo de vida agitado dos brasileiros. Somos uma empresa de Snacks, e este é o nosso propósito. Com um portfólio diversificado, de marcas reconhecidas, para diversas necessidades. Estamos comprometidos com o desenvolvimento contínuo de nossas marcas, também nos pontos de venda, onde eles são consumidos ou adquiridos. A Lacta está comprometida em oferecer produtos de alta qualidade e sabor irresistível, tornando-se a escolha preferida dos consumidores em todas as ocasiões, seja para celebrar momentos especiais ou para satisfazer os desejos do dia a dia.” afirma o diretor sênior de Vendas da Mondelez Brasil, Andre Plana.

O projeto é executado pelo OXXO México, país de origem da marca. Essa ação inédita no varejo brasileiro, chamada de Lojas Emblemáticas, iniciou no final de 2023 por aqui com outros parceiros da indústria. O objetivo é transformar a fachada de nossas lojas em projetos criativos e ser uma ferramenta de visibilidade e conexão com os clientes.

Além das lojas, o OXXO preparou suas unidades com um sortimento ainda mais saboroso e muitas promoções para a data. De acordo com Camila Assis, head de Marketing e Comunicação Externa do Grupo Nós, a Páscoa é uma das grandes datas do varejo no país e reforça um momento de celebração que traz produtos sazonais, como os ovos e chocolates para presente.

“Chocolate é uma das nossas principais categorias e na Páscoa, esse item ganha ainda mais protagonismo. Para oferecer boas opções aos nossos consumidores, fechamos grande parcerias com indústrias e, em relação ao ano passado, ampliamos em 50% o número de lojas que terão displays exclusivos com os produtos relacionados à data. Além do tradicional ovo de Páscoa, nosso foco será em itens para presentear”, comenta Camila.

A aposta da rede, são as dinâmicas promocionais, como 5 Bis Xtra ou Kitkats por R$ 10 reais; 2 Bis na semana da Páscoa por R$ 10,99; e caixa de bombom especialidades da Nestlé: levando 2, cada unidade sai por R$ 9,99. Ainda, os mercados receberão uma novidade na linha de Food Service: churros de doce de leite e creme de avelã.

“Enxergamos a Páscoa como uma ótima oportunidade de crescimento. Para isso, desenhamos uma estratégia completa, para alcançar todos os públicos e momentos de consumo”, finaliza Camila.

