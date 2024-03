Adnews TIM Ads releva que 59% das pessoas pretendem gastar até R$100,00 em presentes de Páscoa

“Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim?”. O refrão da antiga cantiga infantil combina bem com a movimentação do comércio nesta pré-Páscoa, que promete ser intensa conforme os dados coletados pela pesquisa da plataforma TIM Ads. O hábito de presentear nesta época se mantém em alta, com 74% dos entrevistados indicando que irão manter a tradição. A pesquisa revela ainda que 59% dos entrevistados planejam gastar até R$100,00 em presentes.

Entre as opções, 23% dos participantes têm a intenção de comprar os tradicionais Ovos de Páscoa, enquanto outros 23% optarão por outros tipos de chocolates e 10% escolherão lembrancinhas ou presentes manuais, evidenciando a diversidade de escolhas na hora de presentear.

A preferência são opções mais acessíveis, revelando a atenção do consumidor brasileiro em buscar economia sem abrir mão da tradição de presentear durante a Páscoa. Na pesquisa, 56% responderam estar pesquisando em lojas físicas (supermercado, atacadistas e pequenos comércios), contra 19% que estão fazendo por meio de lojas online. De olho em descontos, 46% afirmaram que pagarão em dinheiro ou por meio de PIX, contra 18% que pretendem utilizar o cartão de crédito.

Essas estratégias revelam a atenção do consumidor brasileiro em buscar economia para não abrir mão de presentear durante a Páscoa.

“Em um mundo impulsionado por dados, o TIM Ads transcende sua mera utilidade como ferramenta de pesquisa, transformando-se em uma plataforma que não apenas coleta dados precisos, mas se posiciona como um catalisador essencial para a compreensão das dinâmicas sociais”, enfatiza Leonardo Siqueira, diretor de Data Monetization da TIM.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 11 de fevereiro, com um total de 64.532 mil respondentes. Os clientes participaram voluntariamente em troca do recebimento de bônus de internet. A amostragem é predominantemente jovem, com 76% dos participantes tendo até 35 anos.

