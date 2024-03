Ana Beatriz Oliveira* Show das marcas: ativações transformam experiência do Lollapalooza Brasil 2024

O Lollapalooza Brasil 2024 terá um verdadeiro show proporcionado pelas marcas parceiras. Prova disso, são as ativações que o Adnews já destacou , de marcas como Bold Snacks, Hellmann’s, Johnnie Walker, Localiza, Mike’s Ice e Riachuelo.

Mas, acha que parou por aí? As marcas não param de nos surpreender com as ações cada vez mais inovadoras para o evento, que é um dos festivais de música mais importantes de São Paulo. Com um line-up formado por artistas, como Blink-182, Arcade Fire, Kings of Leon, Titãs, Marcelo D2, Luísa Sonza, MC Davi, Xamã, Sza e Sam Smith, a 11ª edição do festival acontece nos próximos dias 22, 23 e 24.

Por isso, listamos mais algumas marcas presentes no festival. Dessa vez, trouxemos ativações incríveis de Bradesco , Budweiser , AXE , Coca-Cola , Vivo e Sadia . Confira.

Bradesco

Pelo quinto ano consecutivo, o Bradesco patrocina o Lollapalooza Brasil, e para a edição de 2024, preparou uma série de iniciativas. Desde a pré-venda de ingressos, o Bradesco oferece condições especiais para a compra. Portanto, quem ainda não garantiu o seu, pode usufruir de benefícios como desconto de 10% na compra de ingressos e parcelamento exclusivo em até 5 vezes sem juros para clientes pessoa física portadores dos cartões de débito e crédito Bradesco, Bradescard, next e Digio, de todas as bandeiras. Além da conveniência de carregar as pulseiras Lolla Cashless by Bradesco com os cartões do banco e também usufruir de ofertas exclusivas no app Bradesco.

Para atingir esse objetivo o banco disponibilizou, além das condições especiais para compra de ingressos, ampla estratégia de mídia, ações nas redes sociais e ativações in loco:

Trajeto – Já durante o deslocamento até o evento, o público que optar pelo transporte via CPTM será surpreendido com uma comunicação temática e colorida em quatro trens que operam o trajeto Osasco/Mendes-Vila Natal, para já ir entrando na vibe do evento. Além disso, em parceria com a Eletromídia, o banco transformou as estações de Pinheiros e Autódromo em pontos de encontro para os amantes do Lollapalooza Brasil.

Water Stations e Squeezes – Ação exclusiva da marca no LollaBR desde 2019, os espaços de distribuição de água gratuita fazem sucesso entre o público presente. Neste ano, serão oito estações espalhadas pelo Autódromo. Além disso, a marca ainda terá dois pontos de entrega de seis modelos exclusivos de squeezes personalizados.

Oásis Bradesco – Pensando nos momentos para recarregar as energias durante o festival, o Bradesco produziu um projeto arquitetônico que integrará a Alameda de Ativações em um verdadeiro oásis urbano. Com uma área de 50m², o espaço foi concebido para ser um local de encontro aconchegante, quem passar por lá encontrará pontos para recarga de celular, sessões de massagem para os pés, áreas de descanso e para se refrescar. Lambe-lambes e bandeirolas serão estrategicamente posicionados por todo o Autódromo, incluindo os telões de cada palco.

Lolla Lounge – Quem passar pelo Lolla Lounge também será impactado pelo conceito de oásis, que combina uma atmosfera lúdica com experiências únicas. O local contará com uma ativação no formato photo freeze 180º (estilo Matrix) dentro de uma piscina de bolinhas que promete capturar momentos inesquecíveis, além de duas estações de massagem para os pés. Por lá, o público também poderá participar de um game e ganhar um óculos exclusivo.

Teatro Bradesco no LollaBR – Quem acessar o YouTube do Teatro Bradesco poderá desfrutar de conteúdo exclusivo e online, acompanhando os bate-papos dos videocasts transmitidos ao vivo de um estúdio montado no festival especialmente para essa ação. Neste ano, as entrevistas serão conduzidas pela carismática apresentadora e ex-VJ Sarah Oliveira, que promete trazer curiosidades, bastidores e depoimentos de artistas nacionais convidados.

Entre os nomes já confirmados estão a banda Maneva, a cantora Tulipa Ruiz, Vulgo FK e Mc Luanna. Ao todo serão 12 entrevistas distribuídas nos três dias de festival entre 14h e 18h30.

Bradesco e McDonald´s – Sempre atentos em levar as melhores experiências aos clientes, o Bradesco e o McDonald’s lançaram uma ação inédita, idealizada especialmente para o LollaBR 2024. Inspiradas pela famosa trend nas redes sociais, as marcas surpreenderam os clientes do Bradesco que passaram pelo drive-thru do McDonald’s da Avenida Ragheb Chohfi, em São Paulo, com uma pergunta inusitada: “Desconto no app do Méqui ou um presente misterioso?”. Quem optou pelo desconto, contou com uma promoção exclusiva para 2 McOfertas Big Mac Grande por R$55,90 no Drive do Méqui. Já aqueles que arriscaram o ‘presente misterioso’ foram contemplados com pares de ingressos para acompanharem de perto as atrações do festival.

‘Faz teu LollaBR com o Bradesco’ – Semanas antes do festival foi lançada uma campanha que ressalta as novidades e os benefícios exclusivos para os clientes curtirem o evento do seu jeito, mas sempre usufruindo de benefícios proporcionados pelo banco. O filme, desenvolvido pela Aldeiah., trouxe uma abordagem criativa e dinâmica com uma estratégia de comunicação que abrange diferentes plataformas.



Coca-Cola

Mais uma vez, a Coca-Cola irá aumentar o volume no Lollapalooza Brasil. O espaço da marca traz o conceito do ‘Coke Studio’, plataforma global que reúne artistas de diferentes lugares do mundo e reforça a conexão da marca com a Geração Z. Localizada no centro do festival, a arena de 600m², terá capacidade para 400 pessoas e contará com diversas experiências imersivas para o público, como muita música, customização de pulseiras, cabine de vídeo e sampling. Reforçando assim, a filosofia global da marca, ‘A Magia Acontece’.

Dentro do espaço, DJs consagrados nas maiores festas do país e atrações surpresas se apresentarão bem próximos ao público, criando conexões inéditas.

Arena Coca-Cola – Em formato de arena, com design exclusivo assinado pela agência Samba e por Henrique Guerra, do The Public House, o maior estúdio de criação de projetos de cenografia do país; Cadinho Brautigan, do The Black Haus, premiado designer e diretor criativo responsável por iniciativas musicais dentro e fora do país; e Junior Costa, da 28Room, estúdio multimodal com foco em artes, arquitetura e tecnologia.

A Coca-Cola vai reforçar a experiência do público com:

Sampling – Distribuição de mini pet da Coca-Cola Sem Açúcar irá reenergizar a pista dando um novo gás para o público curtir o festival.

Coke Bracelet – Produção de braceletes personalizados em tempo real com pingentes que conectam cada um à música, sentimentos, artistas e músicas.

Coke Studio – Será um grande aliado do público para dar um gás físico e mental durante os três dias de festival. Programação exclusiva de artistas e DJs.

Coke Cube – A plataforma global de inovação da marca, Coca-Cola Creations K-Wave Sem Açúcar, lançou em fevereiro sua edição limitada que celebra a fandom de K-pop. O Coke Cube conterá uma cabine com chroma-key onde o participante será livre para fazer a dança que quiser. Seus movimentos serão captados e multiplicados gerando um efeito de k-pop group. Quem passar pela ativação, vai ganhar um copo exclusivo de Coca-Cola Creations K-Wave e ter a oportunidade de experimentar o novo produto.

Coletivo Online – Alguns dos promotores que trabalharão no Coke Studio, ao longo de todos os dias do Lollapalooza Brasil 2024, foram formados através do Coletivo Online, plataforma de capacitação para jovens com mais de 16 anos em situação de vulnerabilidade social do Instituto Coca-Cola Brasil.

Schweppes – Na área VIP do festival, ‘Lolla Lounge’, Schweppes estará presente com o “Bar Secreto”, onde o público terá a chance de degustar drinks inéditos em uma dinâmica surpreendente. O drink a ser experimentado será revelado apenas no momento da degustação, aguçando a curiosidade dos convidados e promovendo uma interação cativante com o menu secreto de drinks. Além disso, terão também a chance de degustar a nova Schweppes Tônica Rosé, servidos no bar de mixologia especialmente desenvolvido para o Lollapalooza. Aqueles que visitarem o bar irão receber um presente especial da Schweppes.

Vivo

A Vivo dá mais um passo na promoção da diversidade e inclusão em festivais e, mais uma vez, leva o projeto ‘Presença Preta’ para o Lollapalooza Brasil, desta vez unindo música e esportes. Nesta edição, a marca aborda o breakdance, o mais novo esporte olímpico, que tem origem em manifestações culturais negras e periféricas. A Vivo, como patrocinadora do Comitê Olímpico do Brasil, pretende ampliar a visibilidade para o esporte e, com o auxílio da música, aproximar o público da modalidade e do seu contexto social.

Para dar início a essa conversa, a Vivo estreia um filme, criado pela VML, em que explora as possibilidades artísticas da conexão entre a tecnologia e a cultura Breaking.

A Vivo levará o break e as batalhas de rima tanto para seu estande de pista, com 100m², quanto para o Lollalounge by Vivo. Na pista, as telas de led vão fazer a ambientação e trazer o conteúdo produzido no evento. As danças e as batalhas de rima vão acontecer no térreo, com direito a arquibancadas para o público curtir as apresentações e também aproveitar o tempo para recarregar os celulares com carregadores rápidos Ovvi, a marca de acessórios de tecnologia da Vivo.

Quando as batalhas não estiverem rolando, o estande terá três estações com pistas de beat dance, que terão a base de led sensorial e serão conectados a uma tela de led gigante que trará as indicações dos passos das músicas, para todos conseguirem acompanhar alguns passos de dança. Os que arriscarem a mostrar seu talento vão ganhar beanies da marca ou mosquetões de metal em formato de Vivinho.

No segundo andar do estande de pista, a Vivo fará um ambiente especial para seus clientes. Lá, eles vão encontrar diversos cenários para fotos, espaços de descanso e carregadores de celular, além de snacks e água para repor as energias para curtir o Lolla BR. A participação nesse espaço será feita por meio de identificação dos clientes, com uma rotatividade programada para atender um maior número de pessoas. Em alguns pontos do festival, a Vivo ainda vai oferecer estações de recarga para celular fora de seus espaços.

No Vivo Caleidoscópio, a marca vai oferecer aos convidados a possibilidade de fazer um vídeo na galeria que une projeção de imagens de grafitis e espelhos. Ao todo, as pessoas terão quatro opções de imagens criadas por grafiteiros reconhecidos para escolher como plano de fundo. Em outra ativação, um ilustrador fará um grafiti face digital a partir de fotos enviadas e vai entregar o resultado por meio de um QR code.



AXE

AXE estará presente no Lollapalooza não apenas como o desodorante oficial do festival. A marca chega com a missão de encorajar o match entre jovens dentro do evento de música. Para isso, AXE vai explorar os cheiros de seus icônicos desodorantes em sintonia com as batidas pulsantes vindas dos palcos, proporcionando um clima perfeito para chegar junto do crush. Música boa e corpo cheiroso são excelentes incentivadores do match, e é essa combinação que AXE acionará em suas ativações no Lollapalooza.

Uma das atrações do Lolla é MC Livinho, que a convite da marca terá o privilégio de conferir de cima do palco o clima do público. Com a sabedoria de quem navega no funk e no trap e outros ritmos, Livinho fará interações com os participantes para medir a temperatura da pegação na pista.

Na Estação AXE o público terá a oportunidade de conferir batalhas de rimas de xaveco dentro do stand da marca. Em um ambiente cheiroso, MCs da Batalha da Aldeia farão batalhas dentro do espaço com rimas poderosas de xavecos, dando insights valiosos para o contato com o (a) crush. Nos três dias de festival, vão passar pela estação AXE os MCs Alva, Levinsk, Mikezin, Vick Versos, Bask e Devilzinha. As batalhas de rimas acontecem em um ambiente que faz alusão a um vagão de metrô, cenário ativador da cultura e música urbana, com oferecimento de brindes aos participantes das ativações no espaço.

Carros cheirosos de AXE – AXE assumiu o compromisso de fazer o “chegar junto” acontecer e vai promover blitz a caminho do festival. Três carros, ou melhor, três “tAXEs” circularão nas ruas de São Paulo em busca de corações solteiros a caminho do festival e dispostos a embarcar em um carro com música boa e cheiro poderoso de AXE para deixar o clima ainda mais favorável para destravar a pegação. Influenciadores da marca motivarão jovens interessados no flerte a desenrolarem um approach ainda a caminho do festival. Um squad de influenciadores tem a missão de mudar o jogo para quem estiver travado na pegação.

Budweiser

Budweiser, a cerveja dos fãs e ícones da música mundial, traz de volta ao Brasil as principais atrações do Lollapalooza, diretamente do palco principal da marca. Como a cerveja oficial do evento, a marca apresenta ao público uma série de ações inovadoras, baseada no conceito de que ‘Todo mundo merece uma Bud no Lolla!’.

Confira o que Bud preparou para tornar o Lollapalooza Brasil 2024 um encontro épico:

Bilhetes de transporte colecionáveis – Incentivando o consumo moderado e a escolha do transporte público como a melhor forma de chegar e voltar do Lollapalooza, a Bud lançou cartões de transporte para uso nos trens e metrôs da cidade. São seis versões colecionáveis do item, com estampas que traduzem a energia de Budweiser no Lolla.

Bud Estande – Durante os três dias de festival, Budweiser contará com a melhor vista para o palco assinado pela marca, onde os headliners se conectam com seus fãs. Com painéis de Led Glass na fachada e diversos ambientes tecnológicos super instagramáveis, o espaço de Bud conta com uma programação musical com DJs e uma pista de dança inspirada em Boiler Rooms, formato que surgiu em Londres e tem feito sucesso na cena internacional. E para quem gosta de brindes, Bud pensou em tudo: vai distribuir copos de led personalizados a quem visitar o estande para criar uma experiência visual única.

Bud Studio com PodPah – A marca promete elevar o nível dos conteúdos que extrapolam o festival e chegam a todos pelo Brasil com uma parceria com o PodPah, o podcast mais famoso do Brasil. A convite da marca, os apresentadores Igão e Mítico vão levar aos ouvintes uma visão privilegiada dos shows e bastidores com convidados especiais. No Bud Studio, também acontecem as Bud Talks, encontros com artistas do line up, e com aqueles que estiverem curtindo o festival, para conversas sobre música, entretenimento e muito mais. Xamã, Pocah, Baco Exu do Blues e Junior Lima são algumas das celebridades que participam das Bud Talks.

Hologramas de artistas – O estande de Budweiser conta com uma área onde o público poderá tirar fotos com hologramas de artistas que serão projetadas na cabine de fotos, permitindo que os fãs tirem fotos e simulem interações com seus ídolos. A referência para a criação da iniciativa foram os gigantes do K-POP, o gênero musical originado na Coreia do Sul que é febre em todo o mundo.

Bud Zero gratuita – O público do festival vai poder saborear a cerveja sem álcool em pontos de distribuição gratuitos que circulam por todo o Autódromo, confirmando que, independentemente das preferências, tem Budweiser para todos os gostos, com ou sem álcool. Afinal, com BudZero, qualquer dia é dia!

Bud no Lolla Lounge – Já no Lolla Lounge, Budweiser faz parte do beer wall, com dois paredões que totalizam 100 m2 e reúnem 60 torneiras, que proporcionam uma experiência única para saborear o seu chopp gelado de Bud.

Sadia

A Sadia será pelo terceiro ano consecutivo o “rango” oficial do Lollapalooza Brasil. E, para a edição 2024, quando completa 80 anos, Sadia amplia sua participação, se torna patrocinadora oficial do festival e traz uma ‘big’ experiência imersiva para os consumidores, com ‘big’ produtos e ‘big’ ativações, reforçando o grande lançamento da marca para o evento, o ‘Big Nuggets’.

O estande tem como destaque o mascote da Sadia, Lek Trek, que vai interagir com o público com o auxílio da tecnologia. Durante as sessões haverá espaços para fotos, distribuição de brindes e degustação dos empanados da marca, entre eles, os lançamentos ‘Big Nuggets’ e ‘Empanacho Xtreme’ e o ‘Empadíssimo’.

Sadia estará presente em 21 tendas de alimentos espalhadas pelo festival e uma operação de venda que conta com 170 ambulantes. O cardápio será diversificado, com mais de 30 itens, incluindo os clássicos da marca. Além disso, a marca levará o chef Mohamad Hindi, parceiro da marca há dois anos, para o Chef Stage, área de alimentação premium do festival, onde ele assinará um cardápio com lanches tradicionais da gastronomia árabe. Já para o Lolla Lounge, terá brindes e presença confirmada do Lek Trek em alguns momentos ao longo do dia.



Serviço

Lollapalooza Brasil 2024

Data: 22, 23 e 24 de março de 2024

Local: Autódromo de Interlagos | Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos – São Paulo (SP)

Ingressos: Compre seu ingresso no site oficial do evento

