No cenário a tual, em que muito se fala sobre sustentabilidade, a s marcas buscam por mudanç a s que reforcem seu posicionamento de cuidado com o meio a mbiente. Migrando para esse movimento natural, a Mahogany , marca especialista em produzir e comercializar produtos de cosméticos premium, tem se de stacado com suas novidades. Por meio de um de seus mais recentes lanç a mentos, a empresa a nuncia sua primeira fórmula para fragrância feita a base de água.

O Glam White Mist chega a o mercado para revolucionar o setor de cosméticos. Composto por ingredientes únicos que, a lém de perfumar, promovem também uma hidratação leve, cuidando da pele de maneira única. Tudo isso se torna possível, pois, produtos feitos à base de água não causam irritações na pele e não a ressecam, a lém de , é claro, serem mais refrescante quando estão em contato com a cútis.

A iniciativa da marca tem como objetivo incentivar práticas mais sustentáveis na química de fragrâncias, encorajando os consumidores a optar por produtos mais ecológicos e sustentáveis, fomentando uma maior consciência a mbiental na indústria da beleza e entre os consumidores. A fórmula à base de água não só intensifica a perfumação, mas também cria uma bruma suave e envolvente que a caricia a pele como uma pétala de flor, trazendo suavidade e leve frescor.

“Investimos nisso, pois queremos fazer parte do rol de marcas que buscam evoluir nos processos de produção de forma que reflita positivamente no meio em que vivemos. Entre diversos benefícios para pele e cabelo, por exemplo, a fórmula a base de água, já utilizada por marcas internacionais e a gora de senvolvida pela Mahogany , também tem um processo menos poluente para o meio a mbiente”, reforç a Brian Drummond, gerente de Marketing da Mahogany .

Com uma perfumação intensa e encantadora, os a cordes florais do Glam White Mist são a combinação perfeita da flor de laranjeira e muguet transparente, criam uma fragrância que exala sofisticação e leveza. A s notas de musk e âmbar envolvem e sustentam essa criação, garantindo uma fixação duradoura da fragrância a o longo do dia.

Segundo o executivo, a Mahogany ser pioneira no lanç a mento de ssa fórmula no país é gratificante.

“Trabalhamos muito para nos de stacar nesse mercado concorrido que é o segmento de cosméticos e saber que fomos a primeira marca brasileira a de senvolver uma fragrância a base de água nos dá a certeza que estamos no caminho certo, nos diferenciando e focando naquilo que a creditamos ser o certo” explica Drummond.

Para outras informações sobre o Glam White Mist Fragrância De sodorante Corporal visitando o site oficial da marca.

