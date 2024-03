Adnews WARK Creative 100 elege Burger King como a marca mais criativa do mundo

O Burger King , conhecido por ter em seu DNA uma comunicação divertida e disruptiva, foi contemplado, pelo sexto ano seguido, como a marca mais criativa do mundo, no ranking ‘WARC Creative 100’, por meio da campanha Bug King. Reconhecido como um dos mais importantes rankings em todo o mundo, o compilado anual da empresa de insights de marketing combinou os resultados das premiações globais e regionais do setor de publicidade que aconteceram em 2023.

“E entre todas as campanhas de BK premiadas e reconhecidas no mundo, a campanha mais bem avaliada e que alavancou esse ótimo resultado foi a Burger Glitch [Bug King], que criamos aqui no Brasil! É um reconhecimento que nos enche de orgulho, porque a WARC faz um mapeamento das principais marcas e agências do mundo e hoje é o principal termômetro de criatividade mundial”, comemora Ariel Grunkraut, CEO da ZAMP, máster franqueada das marcas Burger King e Popeyes no Brasil.

A campanha, de 2022, convidou a comunidade gamer para encontrar bugs nos jogos e, com isso, ganhar descontos nos lanches e pontos no Clube BK. Esta ação gerou 60 mil vendas por meio de cupons ‘bugados’, conforme dados internos da marca, além de 5 prêmios no Festival de Cannes em 2022.

“A campanha foi tão boa que continuou rendendo prêmio em Cannes em 2023, com um bronze na categoria Entertainment for Gaming”, acrescentou Grunkraut, enfatizando o grande engajamento conquistado pelas campanhas da marca.

O ranking WARK Creative 100 é um dos mais importantes em todo o mundo. A empresa do mesmo grupo do Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, é responsável por anualmente listar os principais e mais relevantes pódios do mercado criativo global.

