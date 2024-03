Adnews Pinterest oferece melhores resultados de busca e mais inclusão com nova ferramenta

O Pinterest está lançando uma ferramenta inovadora: as gamas de tipo de corpo. Com elas, os usuários podem selecionar os tipos de corpo que aparecerão nos resultados de busca para ideias de moda feminina e casamento. Esse é um grande passo em direção a garantir um lugar mais inclusivo online para pesquisar, salvar e comprar.

Para o Pinterest, a inspiração e a inclusão andam juntas. Com a gama de tipo de corpo, o poder de escolha fica na mão dos usuários. Ao pesquisar por moda feminina ou inspiração de casamento, as pessoas verão um indicador visual que possibilita selecionar entre quatro gamas de tipo de corpo e ver resultados personalizados que as representem. O Pinterest lançará esse recurso de forma mais ampla ainda este ano, inclusive para moda masculina.

Essa tecnologia faz parte de um esforço mais amplo para desenvolver tecnologia de IA virtuosa, não viciosa. A ferramenta é alimentada pela inovação com patente pendente do Pinterest, a tecnologia de tipo de corpo, que usa forma, tamanho e forma para identificar diferentes tipos de corpo em mais de 3,5 bilhões de imagens na plataforma.

“O Pinterest é uma plataforma de descoberta visual. Queremos que os usuários possam se ver nos resultados de busca. É por isso que estamos aproveitando a IA para trazer mais inclusão ao nosso design de produto. As gamas de tipo de corpo aumentam a representação na plataforma e dão aos usuários mais escolha e controle sobre o que veem no Pinterest. Observamos que as pessoas que usam o recurso tiveram uma taxa de engajamento 66% maior por sessão do que quem não usou”, disse Sabrina Ellis, diretora de Produto no Pinterest.

A pesquisa mostra que os usuários do Pinterest querem ver conteúdo diversificado ao refinar a busca com nossas ferramentas inclusivas 3 como gama de tons de pele e tipo de cabelo. Quase meio bilhão de pessoas acessam a plataforma todos os meses para pesquisar, salvar e comprar, e o Pinterest está focado em criar uma experiência online que reflita sua diversidade de usuários. Desde 2018, o Pinterest é pioneiro na criação de produtos que promovem experiências inclusivas.

Como parte do lançamento, a plataforma exibirá na página de busca várias marcas que criam peças inclusivas. O conteúdo selecionado destacará marcas como Eloquii, Ganni, Mara Hoffman, Osei-Duro e GIA/irl.

Como usar as gamas de tipo de corpo

1- Abra o aplicativo do Pinterest;

2- Selecione o ícone de busca;

3- Digite na barra de pesquisa (por exemplo, “looks de outono”);

4- Clique em “Tipos de corpo”, na parte superior dos resultados;

5- Selecione um dos quatro tipos de corpo.

Como salvar a seleção da gama de tipo de corpo no seu dispositivo

Depois que você escolher a mesma gama de tipo de corpo duas vezes, o Pinterest perguntará se a seleção deve ser salva para buscas semelhantes. Selecione “OK” para salvar a seleção no dispositivo.

A gama de tipo de corpo para pesquisa de moda feminina e conteúdo relacionado a casamento está disponíveis nos EUA e atualmente está em fase de teste no Canadá. Ainda neste ano será lançada na moda masculina, e em novos setores verticais e mercados internacionais adicionais de forma contínua.

Metodologia

Dados internos do Pinterest, global, fevereiro de 2024.

Dados internos do Pinterest, EUA, desde o lançamento entre 01/12/2023 e 31/12/2023.

Dados internos do Pinterest, EUA, segundo trimestre de 2023.

Dados internos do Pinterest, EUA, quarto trimestre de 2023.

