Pesquisa da Cordão estuda impacto da IA generativa no marketing brasileiro

A Cordão, consultoria especializada em estratégia para marcas, está mergulhando no mundo da Inteligência Artificial Generativa. Com o tema em alta globalmente, a consultoria está conduzindo uma pesquisa autoral para entender como esta tecnologia está sendo percebida e adotada pelos profissionais de marketing no Brasil.

A pesquisa já passou por uma fase qualitativa, na qual especialistas em IA Generativa para marketing foram entrevistados e algumas tendências foram mapeadas. Agora, a Cordão dá início à etapa quantitativa, convidando profissionais de marketing de todo o Brasil a participarem.

“A Inteligência Artificial Generativa é uma tecnologia que tem potencial para mudar drasticamente a forma como as empresas interagem com seus públicos. O marketing é, portanto, um dos setores mais impactados. Por isso, entender como o mercado brasileiro está encarando estas novas tecnologias é crucial para que marcas, empresas e profissionais possam desenhar estratégias para seguir competitivos, afirma Daniele Lazzarotto, estrategista de marca e fundadora da Cordão.

O link para a pesquisa ficará disponível até de março, e profissionais de todos os níveis hierárquicos que atuam em negócios de marketing (como agências de propaganda, marketing empresarial, consultorias e freelancers) são incentivados a contribuir para essa iniciativa. A Cordão promete revelar os resultados em primeira mão para os respondentes. Posteriormente, o relatório será disponibilizado ao mercado através dos canais oficiais da consultoria.

A pesquisa é uma iniciativa da Cordão com o apoio do e-commerce Brasil, Grupo de Planejamento, Pmweb e Padrinho Assessoria. Juntos, eles buscam fornecer dados nacionais de qualidade sobre a IA Generativa, capacitando as marcas brasileiras a desenvolverem estratégias inovadoras neste novo contexto tecnológico.

Para participar e contribuir com a pesquisa, é preciso acessar o link oficial .

