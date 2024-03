Ana Beatriz Oliveira* Marcas promovem ativações e experiências exclusivas no Lollapalooza Brasil 2024

A próxima edição do Lollapalooza Brasil , que ocorre nos dias 22, 23 e 24, no Autódromo de Interlagos em São Paulo, promete oferecer uma grande experiência aos participantes. E para isso, contará com o apoio de grandes marcas, motivadas a levar vivências incríveis através de suas ativações.

Além da diversa line-up do festival, os consumidores podem esperar muita diversão para o Lollapalooza 2024, no próximo fim de semana. O festival contará com áreas de descanso; gastronomia; moda; arte; pontos de foto; roda gigante e brindes, tudo isso promovido pelas marcas patrocinadoras do evento.

Pensando nisso, listamos algumas ativações. Marcas como, Bold Snacks, Hellmann’s, Johnnie Walker, Localiza, Mike’s Ice e Riachuelo marcam presença no festival. Confira abaixo.

Bold Snacks

A Bold Snacks , primeira marca saudável a estar presente em um festival de grande porte como o Lollapalooza Brasil, e reconhecida por suas saborosas barras de proteína, está pronta para ser parte dessa jornada emocionante como um dos apoiadores do evento. A presença da marca promete adicionar uma pitada de saúde e sabor ao festival mais aguardado do ano. Além da promoção de seus produtos, busca a disseminação de um estilo de vida saudável e equilibrado.

Durante os três dias de evento, os participantes terão a oportunidade de visitar o stand da Bold Snacks, que promete ser uma experiência divertida e colorida, remetendo às embalagens das barrinhas. Além da distribuição de amostras e brindes exclusivos, os visitantes poderão saborear os diversos sabores proteicos, disponíveis para compra a partir de R$8,99. Com opções como BOLD Banoffee; BOLD Cookies Black; BOLD Leite e Avelã; BOLD Cookies & Cream; BOLD Bombom Crocante; e BOLD Trufa de Chocolate, a marca oferece uma variedade que atende a todos os paladares.

Johnnie Walker

A Johnnie Walker expande seus passos rumo ao Lollapalooza Brasil e transforma a cidade por meio da arte e da música. Patrocinadora master e uísque oficial do festival, a marca promove intervenções com IA em locais icônicos de São Paulo. Além disso, uma parceria com a Vans está entre as ações atreladas ao evento.

Mantendo sua participação como patrocinadora master e o acordo de naming rights para o palco ‘Perry’s by Johnnie Walker’, este ano a marca conta com a inteligência artificial para dar passos além do festival e transformar locais icônicos da capital paulista em verdadeiros palcos, em uma espécie de esquenta e contagem regressiva para os três dias de evento, com intervenções no formato FOOH.

Entre as ações conectadas ao evento, Johnnie Walker também conduziu o seu famoso ‘Keep Walking’ para uma parceria com a marca Vans. As duas gigantes criaram pares de tênis exclusivos e personalizados pelo artista Vinicius Gut para presentear um mailing selecionado. Os exemplares não estarão disponíveis para venda.

Já para o festival, o stand, idealizado e executado pela Agência InHaus, vai contar com uma Art Station, para que o público possa personalizar o próprio copo de drink com itens como adesivos e canetas coloridas. A marca também levará o Blonde Game, ativação que vai dar uma shoulder bag aos participantes que acertarem as três etapas da receita do drink Blonde Citrus.

Riachuelo

A Riachuelo , uma das maiores varejistas de moda do Brasil, reforça sua presença no território da cultura e dos jovens que buscam tendências através do apoio ao evento. Como parceira de moda oficial desta edição, a companhia aproveita esse momento para expor sua liderança na categoria de jeans, um de seus carros-chefes, e se conectar com esse público através de Pool, uma marca atual, irreverente, democrática e com fortes atributos de moda e sustentabilidade.

Com o lema ‘A gente se encontra de Pool Jeans’, a marca convida o público para conhecer seu espaço de 100m² inspirado no processo produtivo de um jeans sustentável da marca. Com uma atmosfera atrativa, tecnológica e inteiramente instagramável, o destaque vai para a Pool Wash, onde o público vai poder participar de uma experiência imersiva que simula o método de lavagem dos jeans, que utiliza até 70% menos água em seu processo.

Além disso, o espaço da Riachuelo vai contar com um Stage pronto para receber performances repletas de personalidade. Aqueles que participarem da ativação serão presenteados com uma bolsa porta celular all jeans, feita com jeans mais sustentável fornecido pela Vicunha, parceira da Riachuelo no processo de produção da sua coleção circular. O gift poderá ser customizado em tempo real.

Hellmann’s

Ampliando a presença no universo da música, Hellmann’s será a marca de molhos oficial do Lollapalooza Brasil 2024, que chega à sua 11ª edição neste ano. Pela primeira vez no evento, a “verdadeira maionese” promoverá degustações e experiências exclusivas em suas três ilhas, que prometem ser pontos de encontro irresistíveis para o público recarregar as energias da maratona de shows.

Hellmann’s levará para o Lollapalooza uma variedade de molhos e sabores, disponíveis para todos aqueles que quiserem adicionar aquele toque especial aos seus snacks e lanches. Entre as opções, o público poderá experimentar a maionese Nº1 do Brasil nas versões: Supreme; Verde; Apimentada,; Alho; Churrasco; Vegana; Barbecue; e Ketchup, provando que ‘O que era bom ficou Supreme’, conceito que acompanha a marca nos principais eventos e ativações pelo país.

Para quem não quiser perder nenhum momento do line-up, a marca também contará com promotores distribuídos sachets por todo o evento, para incrementar os lanches da galera, sem que ninguém precise perder o seu lugar na pista. Além de ser o sabor irresistível do Lollapalooza Brasil 2024, a Hellmann’s distribuirá brindes exclusivos, para que os fãs possam curtir o festival com muito estilo e tranquilidade.

Mike’s Ice

O drink pronto da Ambev, Mike’s Ice , volta a ser presença confirmada no line-up de marcas do Lollapalooza Brasil 2024. Mike’s irá levar para o público todos os sabores da bebida feita com vodka e suco de limão, entre eles, o lançamento mais recente ‘Mike’s Ice Guaraná’, que reúne a suavidade do limão siciliano com um leve toque de guaraná obtido a partir de seu extrato.

Quem estiver por lá, vai poder brincar e garantir seus “mimos” em um ambiente que é a cara da Ice dos festivais. Para o Lolla 2024, Mike’s traz o copo exclusivo, a canga que virou queridinha e um leque personalizado, acessório indispensável para qualquer festival.

Além do pé de limão já conhecido, o espaço de Mike’s no Lolla vai contar com fotógrafos profissionais à disposição das pessoas que quiserem garantir seu registro inesquecível. Quem posar para o click vai receber suas fotos de forma instantânea, assim, todo mundo vai conseguir eternizar o festival e compartilhá-lo nas redes.

Localiza

A Localiza , também apoiadora oficial do Lollapalooza Brasil 2024, preparou uma série de atividades para recepcionar o público e tornar a jornada dentro do Autódromo de Interlagos ainda mais divertida. Inspirada pelo tema ‘Deixa a música me levar’, Localiza pretende mostrar sua jovialidade, alto astral e sua vocação para auxiliar seus clientes a viverem momentos únicos e divertidos, seja durante os três dias de #LollaBR, ou conhecendo novos destinos e atividades que poderão aproveitar ao longo do ano, sempre ao lado do som da banda favorita e com o apoio das soluções de mobilidade sustentável da marca.

Serão, ao todo, quatro espaços tematizados, elaborados pela agência especializada Tm1, e que incluem dois pontos de encontro posicionados em locais estratégicos do gramado do Autódromo: o primeiro, mais próximo da entrada, onde o público que optar pelo transporte ferroviário poderá acessar e sair do local; e o segundo entre os palcos Budweiser e Samsung Galaxy, que concentra grande fluxo de pessoas e ativações oficiais, além de alguns dos principais shows do festival.

Além de servir como ponto de referência dentro do espaço do festival, os pontos de encontro da Localiza disponibilizarão poltronas de descanso que remetem ao ambiente de um carro, bem como tomadas para recarga de celular que poderão ser usados gratuitamente (conforme disponibilidade).

Já no estande principal, localizado ao lado da roda-gigante e com visão parcial para o Palco Perry’s by Johnnie Walker, o público poderá tanto relaxar no espaço das “arquibancadas” e também na zona ‘Refresque-se’, onde sprinklers de água garantem o alívio para aguentar o sol que geralmente acompanha o festival. Há ainda um espaço especial para fotos, onde uma estrutura que simula um carro em cores neon fica disponível para o clique de um dia inesquecível, que poderá ser eternizado graças à ferramenta de’ Reels Maker’.

Para quem passar pelo ‘Lolla Lounge by Vivo’, a Localiza também separou uma experiência premium: o Lounge Localiza, com duas cadeiras de massagem posicionadas em frente a televisores, onde os convidados poderão sentar, descansar e revigorar as energias.

Serviço

Lollapalooza Brasil 2024

Data: 22, 23 e 24 de março de 2024

Local: Autódromo de Interlagos | Av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos – São Paulo (SP)

Ingressos: Compre seu ingresso no site oficial do evento

