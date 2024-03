Adnews COB e Azul fecham parceria para Jogos Olímpicos de Paris 2024

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Azul fecharam um acordo de patrocínio. A empresa passa a ser a companhia aérea oficial do Time Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa realizada no hangar da Azul no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e reuniu atletas como Alison dos Santos (atletismo); Letícia Oro (atletismo); Gustavo Bala Loka (ciclismo BMX); Flávia Saraiva (ginástica artística); e Diana Duarte (vôlei), além dos ex-atletas Maurício Lima (vôlei) e Virna Dias (vôlei).

“Vamos ajudar o Time Brasil a voar alto em todos os sentidos. A nossa companhia, que sempre procurou conectar todos os cantos do país ao mundo, não poderia deixar de apoiar os atletas brasileiros nessa competição mundial tão importante. Nosso modelo de negócio, há 15 anos, investe e valoriza a cultura e as belezas brasileiras, motivando o turismo nacional e ampliando nossa malha para estar onde nenhuma outra empresa aérea já esteve. Mas sabemos que podemos fazer mais, e essa parceria é prova de como isso é possível. Estamos orgulhosos com essa oportunidade de apoiar o Time Brasil”, celebrou Abhi Shah, presidente da Azul.

O objetivo da parceria é que a Azul ajude a promover os Jogos Olímpicos para reforçar a conexão da companhia com o Brasil e os brasileiros, valorizando conquistas e sonhos. O contrato contempla ações que buscarão inspirar, motivar e mobilizar clientes e também os próprios colaboradores da empresa.

Uma das ativações fará com que os clientes dos voos Viracopos-Orly aproveitem os Jogos Olímpicos de maneira diferente. De junho a agosto, a Azul retomará a parceria com o chef Claude Troisgros, que assinará o menu do almoço e do jantar dos passageiros das Classes Business e Economy. A promessa é que o cardápio valorizará ingredientes brasileiros, preparado com técnicas clássicas da culinária francesa.

*Foto de capa: Divulgação/COB

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post COB e Azul fecham parceria para Jogos Olímpicos de Paris 2024 appeared first on ADNEWS .