Adnews Na onda do BBB, iFood lança campanha ‘Big iFood’ e apresenta ofertas imperdíveis

Todo mundo conhece ou já ouviu falar do Big Fone, ligação que demanda tarefas especiais para os brothers confinados na casa mais vigiada do Brasil. Agora, as pessoas vão conhecer a ligação do iFood : “Atenção. Big iFood chamando!”. A estratégia de comunicação da empresa acaba de entrar em uma nova fase, aproveitando todas as conversas em torno do Big Fone durante essa edição do reality. Para isso, a campanha criada pela DM9 apresenta o ‘Big iFood’ , filme estrelado por ex-BBBs para apresentar os benefícios oferecidos aos assinantes do Clube iFood , programa de benefícios do iFood .

“Nossa nova campanha faz um chamado aos consumidores para que eles conheçam as vantagens do Clube iFood , nosso programa de benefícios que oferece cinco cupons de até R$ 10,00 por mês em qualquer restaurante no app e teste grátis de dois meses para novos assinantes. O nosso objetivo é mostrar que o iFood pode fazer parte da rotina dos consumidores por meio de refeições de qualidade a preços acessíveis e o Clube iFood é um dos grandes aliados nessa estratégia”, afirma Ana Claudia de Oliveira, head de Marketing do iFood .

Nessa nova fase da estratégia, o filme traz três ex-participantes do BBB: Fiuk, Kerline e Fred Nicácio em uma disputa, assim como acontece quando o big fone toca dentro da casa, para ver quem consegue atender primeiro ao chamado de ofertas do iFood . O filme principal apresenta os benefícios do Clube iFood , mas a campanha também aborda ofertas do mês de março em outros criativos. Confira.

A campanha foi para TV no formato “primeiríssima”, que acontece quando o break é colado com a programação exatamente no dia em que a marca promoveu a sua grande festa dentro da casa. O cantor Wesley Safadão foi a atração principal do evento, que também incluiu um cardápio de comidas e bebidas caprichado para os brothers e uma lista especial no app para a audiência pudesse saborear em casa o que os participantes estavam comendo na festa.

“O Big Brother no Brasil é uma paixão nacional. Um simples toque do Big Fone pode virar assunto nas redes por dias. E o iFood , como patrocinador do programa, tem aproveitado sua comunicação para também fazer parte dessa conversa. A nova campanha é mais uma oportunidade de fazer isso de um jeito leve, divertido e brincando com os códigos do reality”, destaca Guzera, diretor de Criação Executivo da DM9.

O filme com os ex-BBBs, criado e desenvolvido pela DM9, se conecta com a estratégia macro da empresa, especificamente com o guarda-chuva do patrocínio da marca ao BBB24 e aos outros eventos recentes, que utiliza a mensagem ‘ iFood é Brasileiro, Bom e Barato’. A estratégia de comunicação para Big iFood também prevê outros filmes, incluindo ofertas focadas na semana do consumidor.

Ficha Técnica

Agência: DM9

Campanha: Big iFood

Anunciante: iFood

CEO: Pipo Calazans

CCO: Icaro Doria

COO: Thomas Tagliaferro

CSO: Jader Crivelaro

VP de criação: Laura Esteves

Diretor executivo de criação: Guzera

Diretor de Criação: Vinícius Curi

Criação: Leonardo Konjedic e Pedro Velasquez

CBO: Michel Issa

Diretora de negócios: Heloisa Franco e Camilla Braga

Atendimento: Caroline Poppi, Victhoria Azcuaga

Projetos: Paula Lopes

VP de mídia: Renata Valio

Mídia: Gabriela Vechia, Bruno Simoes, Matheus Rocha, Vinicius Brito, Giuliana Pellegrini, Joao Amano e Jessica Gusman

PR: Renato Rogenski

Planejamento: Giovanni Pavan, Raphael Gumieri, Miguel Souza, Laura Orciuolo e Matheus Guidelle

Conteúdo: Gabriela Campagnucci, Eric Costa, Flora Camargo, Cinthia Luz, Nathalia Diniz e Matheus Frageri

Produção criativa: Anna Ferraz e Sthefany Nascimento

Aprovação do cliente: Ana Gabriela Lopes, Ana Claudia Oliveira, Maria Claudia Lanam Vivian Jung, Marina Moreira e Renata Lemos

Produtora do filme: Boiler Filmes

Direção: Rica Sampaio

Produção executiva: Juliana Martellotta

Head de atendimento: Larissa Perrotta

Atendimento: Amanda Arcaro, Jonas Monte e Maria Clara Gonçalves

Head de produção: Juliana Sigolo

Equipe de coordenação: Cynthia Gama, Cintia Varella E Marina Rohnik

Diretor de produção: Raphael Reitano e Frederico Guerini

1o Assistente de direção: Karine Damiani

Diretor de fotografia: Fernando Bertolucci

Head de pós-produção e montagem: Ricardo Quintela

Montagem: Rodolpho Ponzio

Finalização: Rodrigo Azambuja, Renata Dalbem e Rafael Barão Assistente de finalização: Jean Neto

Color grading: Acauan Pastore

Pós-produção: Plural Imagem E Som / Cora Post

Produtora de áudio: Blood Audio

Produção musical: Otavio de Moraes

Sound design: Rafael Pacheco e Vitor Motter

Coordenação: Dani Monaco

Atendimento/produção executiva: Dani Monaco

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Na onda do BBB, iFood lança campanha ‘Big iFood’ e apresenta ofertas imperdíveis appeared first on ADNEWS .