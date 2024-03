Adnews Grupo Dia fecha 343 lojas no Brasil e concentra operações em São Paulo

Sofrendo com sucessivos prejuízos desde que chegou ao país em 2001, o Grupo Dia está jogando a toalha com um amplo plano de reestruturação, ao fim do qual manterá apenas 244 lojas em São Paulo, onde está concentrada sua operação.

De origem espanhola, o grupo vai fechar 343 lojas, no interior de São Paulo, Belo Horizonte, e três centros de distribuição. Hoje, a companhia tem 587 lojas. O plano é sacrificar metade da empresa para deixar a metade que está saudável. A grande meta é parar de queimar caixa, segundo uma pessoa próxima à operação.

Ao longo dos anos, o negócio acumulou queima de caixa. Em 2023, o prejuízo foi de €154 milhões, com um fluxo de caixa livre negativo em €37 milhões. No ano passado, em meio a rumores de venda da operação brasileira, o Dia anunciou a chegada de Sébastien Durchon como CFO no país. O francês foi CFO do Carrefour Brasil. Neste ano, Durchon assumiu como CEO.

Em comunicado, o grupo afirmou que fará a posterior análise de diferentes alternativas estratégicas para o Dia Brasil. As 244 lojas mantidas se concentram especialmente na capital, em algumas cidades da grande São Paulo e em Santos, e cerca de metade delas é de franquias. Para manter as lojas, o centro de distribuição de Osasco vai continuar operando.

Também continuarão funcionando o programa de fidelidade Clube Dia e a venda de produtos de marca própria, uma característica muito forte da rede espanhola.

“O grupo vai ajustar seu escopo no país para concentrar seus negócios na região de São Paulo, onde tem uma maior rentabilidade e a concentração de lojas permite capilarizar a rede logística e redução de custos”, afirmou o Dia em nota.

O plano, aprovado pelo conselho em administração, busca destinar recursos para Espanha e Argentina, mercados mais rentáveis e com maior potencial de cresicmento para o grupo e nos quais a companhia tem uma posição relevante com sua estratégia de mercados de proximidade.

