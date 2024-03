Adnews SponsorUnited revela crescimento em patrocínios a esportes femininos

Além de patrocínios, relatório apresenta dados sobre engajamento nas redes sociais de marcas e atletas.

A SponsorUnited divulgou um relatório revelando o crescimento significativo nos patrocínios aos esportes femininos em 2023. De acordo com o estudo, houve um aumento de 22% nos contratos de patrocínio do início de 2022 ao começo de 2024. As ligas que mais se destacaram foram a Ladies Professional Golf Association (LPGA) e a Women’s Tennis Association (WTA), cada uma com mil acordos.

A WTA, em particular, registrou um crescimento notável de 26% em comparação com o ano anterior, totalizando 1.080 acordos. Além disso, a Women’s National Basketball Association (WNBA) superou pela primeira vez a marca de 500 patrocínios, com um aumento de 7% em relação a 2023. Já a National Women’s Soccer League (NWSL) teve um aumento de 18%.

Enquanto isso na Inglaterra, a FA WSL viu um aumento de 11% nos patrocínios fechados. Com destaque para Naomi Osaka, que lidera entre as atletas globais com 19 acordos. No Brasil, Aline Reis foi mencionada no relatório com 15 patrocinadores.

“Este aumento significativo é em grande parte atribuído ao efeito bola de neve impulsionado por um aumento na cobertura mediática e na audiência nos desportos femininos: uma maior exposição mediática leva a um aumento de audiência, resultando numa maior sensibilização. E este aumento de notoriedade atrai mais atenção e envolvimento da marca, trazendo recursos financeiros adicionais”, destacou a empresa.

Entre as marcas com o maior número de patrocínios no esporte feminino, a Gatorade lidera com 51 contratos, seguida por Rolex e Coca-Cola . No que diz respeito aos patrocínios de atletas, a Hologic é a principal marca, com contratos com 35 jogadoras.

Quanto ao engajamento nas redes sociais, o Instagram continua sendo o canal de compartilhamento de conteúdo predileto dos patrocinadores, com quase 80% dos posts e mais de 90% do engajamento do público. Em seguida, o TikTok também apresenta um engajamento significativo, com uma taxa de 4% entre os seguidores das atletas.

No quesito modalidades, o golfe feminino lidera com a maior taxa de engajamento (4,1%), seguido pelo futebol europeu (3,75%).

Entre as atletas, a ginasta universitária estadunidense Olivia Dunne possui a maior audiência entre as atletas da América do Norte, com 12,5 milhões de seguidores em diferentes plataformas. Em âmbito global, a tenista Iga Swiatek lidera em termos de engajamento, com 17,1 milhões de interações nas suas postagens, mas foi a Alisha Lehmann que mais ganhou seguidores, com 9 milhões no período analisado, seguida por Mary Earps e Aitana Bonmati, com 1,5 milhão de fãs a mais cada.

*Com informações do MKT Esportivo

