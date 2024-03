Adnews Nike e CBF apresentam novos uniformes da Seleção Brasileira inspirados na cultura do país

A Nike , em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), apresenta a nova coleção da Seleção Brasileira, inspirada na natureza e na cultura do país e em seu talento para o futebol. As camisas, marcadas por designs inovadores e elementos culturais distintos, entram em campo nos próximos amistosos do Brasil contra Inglaterra e Espanha.

O design da nova camisa amarela traz o pulsante ritmo da música brasileira e a exuberância das araras, além de incorporar elementos das paisagens icônicas do Pão de Açúcar e das famosas praias do país. Cada detalhe foi cuidadosamente trabalhado para refletir a diversidade e a beleza do Brasil, trazendo referência de algumas das heranças naturais e culturais do país, resultando em um padrão de textura rico e envolvente que captura a essência vibrante e única da nação.

O segundo uniforme apresenta um padrão inspirado na natureza local, celebrando as belas texturas e cores que são sinônimos do Brasil, além da influência do Joga Bonito no futebol mundial. A estampa de ondas na parte frontal da camisa celebra as famosas praias e litorais do país, capturando as curvas da natureza brasileira.

Nas duas camisas, o escudo da CBF retorna ao centro, assim como na versão de 2004. Os nomes dos jogadores são apresentados em uma fonte totalmente nova, desenvolvida a partir da rica arte e design brasileiros. Dentro da gola, um emblema exclusivo traz a inscrição ‘Brasil Para Todos’, destacando a paixão, a criatividade e a diversão que o futebol brasileiro desperta em todos os amantes de futebol do mundo. Do Brasil para o Brasil e do Brasil para o Mundo.

Produto de alta performance impulsionados por dados e insights

O desenvolvimento para a nova coleção combina a ciência esportiva da Nike, incluindo a coleta rigorosa de dados e insights, com um projeto computacional abrangente para criar um uniforme leve e de última geração. Os novos uniformes utilizam a tecnologia Dri-FIT ADV, a mais avançada plataforma da Nike para peças de roupa.

Os mapas de suor e calor corporal dos atletas foram fundamentais para projetar e estruturar o Dri-FIT ADV nos uniformes. A partir desses mapas e da tecnologia desenvolvida, os designers foram capazes de projetar o material pixel a pixel para fornecer um reforço preciso e ventilado que esfria os pontos do corpo do atleta exatamente onde são mais necessários, impedindo que o suor atrapalhe o desempenho dos jogadores em campo.

Design sustentável em toda a coleção de futebol

Além de trazer o melhor em termos de design, performance e inovação, os uniformes também são feitos 100% de poliéster reciclado de garrafas plásticas recicladas, reduzindo o desperdício e o impacto sem comprometer o desempenho das peças. O uso de poliéster reciclado reduz as emissões de carbono em até 30%, em comparação com o poliéster virgem, e ajuda a desviar anualmente uma média de 1 bilhão de garrafas plásticas dos aterros sanitários e cursos d’água.

As primeiras peças da coleção da Seleção Brasileira 2024 estarão disponíveis antecipadamente para os Membros Nike no site oficial a partir de 21 de março. Já no dia 27 de março, as peças chegam em todo o mercado brasileiro.

