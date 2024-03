Adnews Fini busca influenciadores para integrar ‘TrueZ Lab’ e ampliar conexão com a geração Z

A Fini está em busca de criadores de conteúdo no Brasil. A empresa do segmento de balas de gelatina quer aumentar seu conhecimento de marca e ampliar a conexão com o público mais jovem. Para isso, criou neste mês de março o ‘TrueZ Lab’, um hub que tem como objetivo incorporar a voz da geração Z nas estratégias da marca.

A iniciativa vai recrutar quatro criadores de conteúdo para integrar o hub. Os interessados devem ter entre 18 e 29 anos. A primeira edição tem início em abril e não será considerado o número de seguidores ou o engajamento dos perfis participantes.

A seleção será feita por meio de umconcurso cultural, que terá como banca avaliadora um squad de influenciadores da marca (ainda não divulgado), o time de marketing da Fini e sua agência digital.

O tema principal da campanha, criada junto à agência agia, do Grupo RPMA, aborda o lifestyle da geração Z e leva o mote ‘Como a Fini ajuda você a encontrar sua calma em meio ao caos?’. O objetivo é explorar as personalidades, valores e paixões do público jovem, e mostrar como esses fatores se entrelaçam com os produtos da marca.

Processo seletivo

Para participar da seleção, é preciso compartilhar no Instagram e no TikTok um vídeo mostrando momentos em que a Fini fez a diferença, seja oferecendo conforto, celebrando pequenas vitórias ou apenas como um lembrete para respirar fundo e relaxar.

Os quatro criadores de conteúdo selecionados para o hub permanecerão imersos no universo Fini por quatro meses. A seleção será feita de acordo com os seguintes critérios:

Criatividade: originalidade, diferenciação, ineditismo, ‘o pensar fora da caixa’;

originalidade, diferenciação, ineditismo, ‘o pensar fora da caixa’; Autenticidade: Qualidade de ser genuíno, verdadeiro e fiel ao comportamento da gen Z;

Qualidade de ser genuíno, verdadeiro e fiel ao comportamento da gen Z; Representação pessoal: o quanto a peça criativa diz quem é o candidato, o quanto o representa e reflete sua personalidade e estilo de vida;

o quanto a peça criativa diz quem é o candidato, o quanto o representa e reflete sua personalidade e estilo de vida; Alinhamento ao tema da campanha: Como a peça interage e responde ao desafio proposto.

Os benefícios da parceria são bilaterais. Para a Fini, o TrueZ representa o desenvolvimento de ações alinhadas ao público-alvo, com insights que transcendem o convencional. Já para o público, a participação significa visibilidade e engajamento nos canais oficiais da companhia no Instagram e no TikTok, além de bonificação em produtos e da oportunidade de vivenciar os bastidores da marca. A parceria, contudo, não prevê remuneração.

Em 2023, em parceria com a Cimed, a marca viralizou nas redes sociais com o lançamento do hidratante labial Carmed Fini. Segundo a farmacêutica, foram vendidos R$ 23,5 milhões em produtos. Atualmente, a Fini mantem relacionamento com mais de 100 influenciadores, os quais realizam ações pagas e orgânicas. A recorrência de ações com influencers já faz parte da estratégia da empresa de balas há mais de cinco anos.

*Com informações da Exame

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Fini busca influenciadores para integrar ‘TrueZ Lab’ e ampliar conexão com a geração Z appeared first on ADNEWS .