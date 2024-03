Adnews Apple e Google negociam integração de IA Gemini em futuros iPhones

As ações da Alphabet , controladora do Google , subiram 2,7% nas primeiras negociações do pré-mercado nesta segunda-feira (18) após a divulgação de que a Apple está em negociações para licenciar o Gemini, o sistema de inteligência artificial do Google para futuros iPhones. As informações são da Bloomberg.

A Bloomberg apontou que os dois gigantes da tecnologia estão em negociações ativas para que o Gemini potencialize novos recursos que devem ser lançados no software do iPhone ainda este ano. As ações Classe A da Alphabet estavam 2,71% mais altas no pré-mercado às 5h45, enquanto suas ações Classe C subiam 2,41%. As ações da Apple estavam sendo negociadas com alta de 0,51%.

Apple poderá lançar o iOS 18, seu mais recente sistema operacional para o iPhone, em sua Conferência Mundial de Desenvolvedores, em junho, e dar algumas pistas do que pode vir por aí nessa possível parceria entre gigantes da tecnologia.

Vale lembrar que a Apple também conversou recentemente com a OpenAI, do ChatGPT, e considerou a possibilidade de usar seu modelo em futuros iPhones. Por enquanto, as negociações não avançaram.

Críticas ao Gemini

Gemini é criticado por gerar respostas tendenciosas.O Google passou a maior parte do final de fevereiro sendo criticado por supostamente ter criado um chatbot de IA “woke” e acabou se desculpando.

Nos últimos dias, as críticas foram direcionadas à aparente falta de vontade do Google de gerar imagens de pessoas brancas por meio do chatbot Gemini. Agora, os críticos estão apontando problemas semelhantes com as respostas de texto do Gemini.

*Com informações da Exame

