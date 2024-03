Adnews Amstel estreia quadro inédito ‘I AM SINCERINHO’ no MesaCast BBB

Pelo quarto ano consecutivo como patrocinadora oficial do Big Brother Brasil , a Amstel deu um passo à frente em sua parceria com o maior reality show do Brasil ao estrear uma ativação inédita no programa MesaCast BBB: o quadro ‘I AM SINCERINHO’, que conta com a apresentação de Ana Clara. Exibido semanalmente até o fim da temporada, a primeira edição contou com a presença dos ex-BBBs Pocah e Babu Santana. Além da exibição no Multishow, Globoplay e Gshow, quadro também tem repercussão nas redes sociais de Gshow e da apresentadora.

O quadro I AM SINCERINHO no MesaCast BBB funciona com uma urna da Amstel contendo bolachas de chope e, para cada uma, há um I AM (Anjo, Vetezeiro, Líder, Sincerinho entre outros) com perguntas que devem ser respondidas e desafios a serem cumpridos pelos convidados da semana. A ação está em conexão com a nova campanha da marca: ‘I AMSTEL – O sabor incomparável de sermos nós mesmos’, que convida o público a celebrar a liberdade e a autenticidade, valores centrais da Amstel.

Na primeira edição, Pocah e Babu tiveram que criar seus VTs, contar quem são seus participantes favoritos, de que jogos estão gostando mais, quem eles imunizariam, quem eles levariam para o VIP ou indicariam para o paredão. Em uma conversa descontraída, Ana Clara lidera o bate-papo e traz também informações conectadas com as credenciais da marca.

Ver essa foto no Instagram

