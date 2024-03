Adnews Universal chega ao Prime Video com séries exclusivas e produções nacionais

Parceria entre as gigantes do entretenimento traz clássicos como ‘Saturday Night Live’ e ‘The Office’.

A NBCUniversal International Networks & Direct-to-Consumer e Amazon Prime anunciaram hoje o lançamento do Universal+ nos canais Prime Video no Brasil. A partir de hoje, os clientes Amazon Prime podem assinar o serviço premium Universal+.

O Universal+ é feito sob medida para atender o público brasileiro em toda a sua diversidade, oferecendo uma notável seleção de séries e filmes de alta qualidade. O serviço apresenta dois canais lineares distintos: Universal Premiere e Universal Reality, fornecendo conteúdo para todos os gostos, seja para maratonar ou para navegar pelos canais.

Os assinantes do Universal+ no Prime Video terão acesso a conteúdos exclusivos, incluindo a premiada ‘Saturday Night Live’ (SNL), com todas as apresentações musicais da série cômica pela primeira vez no Brasil, coincidindo com o 50º aniversário da atração.

Além disso, o Universal+ oferece uma notável seleção de séries exclusivas de alta qualidade, incluindo ‘Poker Face’, aclamada pela crítica e indicada ao Emmy, além de títulos cativantes como ’The Lazarus Project’, ‘The Calling’, ‘The Newsreader’, ‘Surrealestate’, ‘A Friend of the Family’ e muito mais.

A plataforma também oferece todas as temporadas completas de séries adoradas como ‘The Office’, ‘Grimm’, ‘Keeping up with Kardashians’, ‘The Mindy Project’, ‘Heroes’, ‘Dr, House’, ‘Blue Bloods’ e as séries lendárias do produtor Dick Wolf, como ‘Chicago Fire’, ‘Chicago P.D.’, ‘Chicago Med’, ‘Law & Order’ e ‘Law & Order SVU’, ‘FBI’, ‘FBI: Most Wanted’ e ‘FBI: International’, incluindo suas temporadas mais recentes.

O público brasileiro também vai aproveitar o gostinho de produções originais nacionais, incluindo ‘Barras Invisíveis’, o novo docu-reality de Adriane Galisteu, e a competição musical ‘Vocalizando’, apresentada por Jeniffer Nascimento, entre outros formatos já conhecidos da audiência como ‘Descosturando com Herchcovitch’, com o estilista Alexandre Herchcovitch, além de temporadas dos sucessos ‘Luana é de Lua’, de Luana Piovani, e ‘Drag Me as a Queen Celebridades’, com as drags Ikaro Kadoshi, Rita Von Hunty e Penelopy Jean.

“Estamos entusiasmados em anunciar nossa parceria com a Amazon, marcando uma expansão significativa do Universal+ no mercado brasileiro. Após a estreia bem-sucedida de nossa plataforma na América Latina em fevereiro, este novo acordo ressalta nosso compromisso em fornecer ao público brasileiro conteúdo exclusivo e adaptado às suas preferências, incluindo nossas produções originais. Estamos confiantes de que esta colaboração solidificará ainda mais nossa presença e aprimorará a experiência de visualização da nossa plataforma para os espectadores em todo o Brasil”, afirma Marcello Coltro, vice-presidente sênior de Relações de Afiliados, Marketing e Criação da NBCUniversal International Networks e Direct-to-Consumer para a América Latina.

