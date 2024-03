Adnews PLACAR Negócios by Adnews recebe Josemara Tsuruoka, gerente de Marketing Institucional da EMS

No PLACAR Negócios by Adnews desta sexta-feira (15), as apresentadoras Bianca Molina e Bruna Pavanni, recebem Josemara Tsuruoka, gerente de Marketing Institucional da EMS . O programa vai ao ar às 18h, no YouTube, e traz um ótimo bate-papo sobre os investimentos do laboratório farmacêutico em responsabilidade social, em todo o Brasil.

Com 20 anos de experiência, a gerente é responsável pelo tópico “social” da agenda ESG da empresa, assessoria de imprensa, gerenciamento de crises, branding e patrocínios.

EMS tem um grande histórico de investimentos em responsabilidade social, e muitos desses investimentos estão atrelados ao esporte. A empresa coleciona patrocínios e ações em diversas modalidades, como futebol, vôlei, basquete, tênis e automobilismo. E também apoia o esporte amador, como caminhadas e corridas de rua. Entre 2014 e 2022, foram investidos mais de R$ 241 milhões em projetos sociais, esportivos, culturais, educativos e ambientais.

No programa completo, você pode conferir com detalhes as ações feitas pela EMS em campeonatos como, Taça das Favelas, Brasil Ladies Cup, Rally dos Sertões, Rio Open 2024, Stock Car, Copa do Mundo de Beach Tenis, Novo Basquete Brasil. Além das parcerias com alguns clubes: Bragantino, Grêmio Novorizontino, ABC Futebol Clube de Natal (RN) e Grêmio Osasco Audax.

Em especial, no Rio Open 2024, a empresa apresentou o Dermacyd, sabonete íntimo feminino, em ação inovadora com artista visual pernambucana, Juliana Fervo. A ação, que você pode conferir com mais detalhes no programa, teve o objetivo de homenagear a cidade e a diversidade feminina.

