Disney comemora os 90 anos do Donald pelo mundo

Campanha global conta com eventos especiais, lançamentos de produtos e ações de marketing para homenagear o legado do personagem.

Feliz aniversário, Donald ! Em 2024, o personagem completa 90 anos desde a sua primeira aparição oficial no curta-metragem “A Galinha Esperta” (“The Wise Little Hen”), lançado em 09 de junho de 1934.

Para celebrar seu nonagésimo aniversário, a Disney anunciou recentemente a campanha comemorativa “Donald 90”, que vai durar o ano todo, com diversas ações e ativações especiais para os fãs ao redor do mundo.

No Brasil, o início das comemorações aconteceu em fevereiro, durante o Carnaval de Salvador, numa ação inédita. O próprio Donald esteve no país para conhecer a capital baiana e participar do maior Carnaval de rua do mundo.

O personagem foi recebido pelo cantor, compositor e embaixador do turismo brasileiro, Carlinhos Brown no Candeal, bairro de origem de Brown e que conta com uma forte presença da cultura africana.

Além de visitar os principais pontos turísticos da cidade, Donald também marcou presença no “Camarote Brown by Licia Fabio” no sábado de Carnaval, dia 10 de fevereiro, onde Brown vestiu um look exclusivo no trio elétrico inspirado no personagem, criado pela marca carioca The Paradise especialmente para a ocasião, além de acessórios exclusivos da Rommanel. As duas marcas contarão com coleções temáticas pelos 90 anos de Donald a serem lançadas em breve.

Além disso, nos próximos meses, outros licenciados Disney também apresentarão produtos desenvolvidos exclusivamente para a celebração. A campanha também contará com ações de marketing que acontecerão ao longo do ano e serão divulgadas em breve.

Confira o vídeo que registra a passagem do personagem icônico pelo país:

Celebrando os 90 anos

Donald foi idealizado após Walt Disney ouvir o dublador Clarence Nash fazendo vozes de animais no rádio, no início dos anos 30, sendo até hoje um dos personagens mais marcantes da Disney. Considerado o fiel escudeiro de Mickey Mouse, Donald Fauntleroy Duck é conhecido por seu humor peculiar e sua pouca paciência, mas também por ser um grande amigo e cheio de energia.

O personagem, que tem sua própria estrela na Calçada da Fama de Hollywood, já participou de mais de 150 curtas animados, além de dezenas de shows e especiais de televisão, incluindo A Casa do Mickey Mouse e Duck Tales – Os Caçadores de Aventuras. Entre seus filmes mais famosos estão Alô Amigos! (1942), Os Três Cavaleiros (1944) e Fantasia (1940), todos disponíveis no Disney+.

Fora das telas, Donald também se tornou um grande astro através das HQs. Suas histórias fizeram grande sucesso em países do mundo inteiro, inclusive no Brasil, onde seu primeiro quadrinho foi lançado em 1938 no Suplemento Juvenil de Adolfo Aizen. Mais tarde, em 1950, a revista “O Pato Donald” foi o marco inicial da Editora Abril e é o título de quadrinhos mais extenso no Brasil, mantendo-se em circulação sem interrupções até julho de 2018.

Outra curiosidade que mostra a popularidade do personagem é que o primeiro produto licenciado da Disney no Brasil foi um livro do Donald, em 1943.

