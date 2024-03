Adnews Bradesco e CNN Brasil firmam parceria estratégica para cobertura do SXSW

O Bradesco lançou uma parceria estratégica com a CNN Brasil para proporcionar uma cobertura multimídia do South by Southwest (SXSW), evento que acontece até o próximo sábado (16) em Austin, no Texas (EUA). O banco tem sua marca em destaque em vinhetas, displays , barras de notícias e no espaço do estúdio da CNN Innovation, um quadro especial do telejornal CNN Prime Time, projetado exclusivamente para o festival.

A parceria inclui também uma presença marcante nas mídias digitais. A marca do Bradesco está presente em mídias display no Portal CNN e no compartilhamento de tela, além de ações para as redes sociais, com vídeos especialmente produzidos para Reels, TikTok e Shorts compartilhados nos canais oficiais do CNNBrasil, CNNPop e CNNEconomia.

“A parceria com a CNN Brasil é uma excelente oportunidade de oferecer aos telespectadores conteúdo exclusivo sobre tecnologia, inovação e cultura, assuntos tão relevantes para o Bradesco. Com os conteúdos entregues, é possível criar uma conexão do público do evento com a marca, levando insights e curiosidades do cenário global para quem for acompanhar tudo sobre o festival diretamente de casa”, comenta Nathália Garcia, diretora de Marketing, CRM e Vendas Digitais do Bradesco.

O CNN Innovation, apresentado por Marcelo Tripoli, é uma janela para a inovação dentro do CNN Prime Time, um telejornal dinâmico liderado por Márcio Gomes, transmitido de segunda a domingo, às 20h. Este quadro oferece uma visão exclusiva do SXSW, destacando as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo da tecnologia, cultura e inovação.

“É um imenso orgulho contar com o Bradesco nesta parceria para um espaço exclusivo e inédito da CNN Brasil, pioneira ao ser a primeira TV brasileira a montar estrutura de cobertura no SXSW. Estaremos com uma content house no JW Marriot, hotel que abriga muitos painéis do festival, de onde a CNN Brasil fará entradas ao vivo e gravadas, além de receber convidados e entrevistados. A cobertura será memorável”, afirma Mariana Cantarelli, diretora de Estratégia Comercial e Marketing da CNN Brasil.

Essa colaboração entre o Bradesco e a CNN Brasil representa uma estratégia de marketing inovadora, proporcionando ao banco visibilidade única em um evento globalmente reconhecido, enquanto a CNN Brasil enriquece sua cobertura com insights valiosos do setor financeiro e bancário. A iniciativa reflete o compromisso de ambas as entidades com a inovação e a entrega de conteúdo relevante para o público.

