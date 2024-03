Adnews Pesquisa Game Brasil revela: 73,9% dos brasileiros jogam jogos eletrônicos

Pesquisa mostra aumento no número de jogadores, com mais de 50% representando mulheres e a maioria se autodeclarando negros ou pardos.

Cerca de 73,9% dos brasileiros jogam jogos eletrônicos. Esse foi um dos dados apontados pela edição de 2024 da Pesquisa Game Brasil (PGB), publicada na última terça-feira (27), com objetivo de revelar as características de consumo dos jogadores do país, que registrou um aumento de 3,8% em relação ao ano anterior. O 11º relatório do levantamento aponta também que, para 85,4% dos brasileiros, os jogos eletrônicos são considerados uma de suas principais fontes de diversão.

A PGB 2024 mostrou ainda, o aumento da representatividade de pessoas jogadoras que se autodeclaram como negras (11,2%) ou pardas (41,2%), totalizando 52,4%, mais da metade dos participantes. Outro ponto chama a atenção: o número de mulheres jogadoras, representando um montante de 50,9%, em comparação com os 49,1% dos homens, traz um novo olhar para a diversidade dos gamers no país.

A faixa etária também foi destaque na pesquisa: pessoas entre 30 a 34 anos e de 35 a 39 anos estão fazendo um uso maior de jogos eletrônicos. De acordo com os pais, os adolescentes não ficam atrás, com 70,2% de menores de 15 anos jogando desde a sua infância até os dias atuais. Para Márcio Filho, Presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Estado do Rio de Janeiro (RING), as mudanças são consideradas positivas também para um futuro crescimento econômico do setor.

“Perceber que os jogos eletrônicos estão cada vez mais presentes na sociedade e tem atravessado diversos perfis socioeconômicos é uma alegria, mas não podemos parar somente no aspecto do consumo. É fundamental que o Brasil, que hoje corresponde a cerca de 1,5% do mercado consumidor global, possa também ocupar um lugar de destaque na produção. Nessa seara, somos somente 0,2% do mercado produtor global. É uma diferença importante e que demanda a união da iniciativa privada, da academia e dos governos para ser superada”, declarou o presidente.

Márcio destacou ainda ressaltou que o Brasil movimenta 13 bilhões de reais e fatura 1,2 bilhão de reais por ano com jogos eletrônicos. Segundo ele, diante de um crescimento em potencial do consumo, como mostra a pesquisa, é fundamental ter políticas públicas que acompanhem esse desenvolvimento.

Realizado entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, o 11º relatório foi desenvolvido pelo SX Group e Go Gamers, em parceria com a Blend New Research e ESPM, com participantes de todos os estados e o Distrito Federal.

Foto de capa: Freepik

