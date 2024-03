Adnews Senna Brands e LEGO homenageiam primeiro título de Ayrton Senna com McLaren montável

A Senna Brands, em parceria com o Grupo LEGO e McLaren , anuncia o lançamento da McLaren MP4/4 de número 12 em formato montável e colecionável. A réplica do carro pilotado por Ayrton Senna no primeiro título da carreira na Fórmula 1 , em 1988, está disponível para venda a partir deste mês (março), mês em que o tricampeão completaria 64 anos, e ano em que se completam 30 anos do legado do piloto.

Com o lançamento, o grupo celebra a paixão dos fãs pelas corridas e possibilita momentos inesquecíveis para famílias aproveitarem juntas ao recriar um dos carros mais icônicos do mundo do automobilismo.

A McLaren MP4/4 vem com 693 peças, detalhes precisos e funções realistas, além de direção funcional, suspensão de haste, asa traseira ajustável, pneus lisos, espelhos, alavanca de câmbio, um detalhado motor V6 turbo e um suporte de exibição para o carro. A minifigura de Ayrton Senna com citação do piloto completa o item.

O novo produto LEGO está disponível nas lojas físicas e online LEGO e no e- commerce da Senna Brands, no link oficial .

Histórico sobre a parceria

Além do carro de Fórmula 1, a parceria da marca Senna, LEGO e McLaren já conta com dois modelos esportivos inspirados em Ayrton Senna. Em 2019, a Speed Champions ganhou as lojas com uma versão em miniatura do carro de rua mais extremo criado pela montadora britânica. Dois anos depois, o modelo com 830 peças da McLaren Senna GTR encantou fãs com uma réplica com várias funcionalidades.

A Senna Brands celebra 30 anos do legado de Ayrton Senna em 2024. Com intuito de gerir e maximizar os ativos das marcas Senna e Senninha, além de perpetuar a imagem e história de Ayrton Senna, a empresa promove neste ano uma série de ativações em celebração aos 30 anos de memória do maior piloto brasileiro de todos os tempos. Novas parcerias e produtos exclusivos, desde vestuário, peças de luxo até produtos infantis. Além da estreia global da série documental em parceria com a Netflix, lançamentos pensados para todas as gerações de fãs de Ayrton Senna espalhados pelo mundo.

Outras informações sobre a Senna Brands estão disponíveis no site oficial e também nas plataformas Instagram, Twitter, Youtube e TikTok.

