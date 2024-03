Adnews SBT Brasil estreia novo formato com entrevista exclusiva do presidente Lula

Em entrevista gravada na manhã desta segunda-feira (11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o jornalista Cesar Filho para a estreia do novo SBT Brasil , que foi ao ar às 19h45. Lula defende a decisão da Petrobras de não distribuir a íntegra de dividendos que, segundo analistas, fez a empresa perder mais de R$ 50 bilhões de seu valor de mercado.

Lula reforça que a empresa deve destinar parte de sua receita para investimentos e critica o mercado, dizendo que a Petrobras não tem que pensar somente nos acionistas, mas sobretudo nos brasileiros. Ainda afirma que houve uma “conversa séria” entre governo e direção da Petrobras sobre os rumos da estatal.

“Tenho compromisso com o povo brasileiro de reduzir o preço do combustível, da gasolina, do gás de cozinha e do óleo diesel. A gente não tem por que ter preço equiparado a preço internacional. Porque somos autossuficientes na prospecção de petróleo”, apontou o presidente.

Além disso, comenta as últimas pesquisas que mostraram a queda de sua avaliação.

“Eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma razão do povo brasileiro me dar 100% de popularidade porque ainda nós estamos muito aquém daquilo que prometemos”, disse Lula.

O petista comemora o preço da carne, mas admitiu que o preço do arroz, do feijão e da energia está alto, e que pediu para que os ministros da Fazenda e de Minas e Energia tomem providências. Perguntado sobre juros, Lula volta a subir o tom contra o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto ,“Quando este cidadão, quando ele deixar o Banco Central ele vai ter que medir o que ele fez para este país. Na verdade, o que ele está fazendo neste instante é contribuir para o atraso do crescimento econômico deste país”.

Lula ainda comenta o julgamento próximo no Superior Tribunal de Justiça que decide se o ex-jogador Robinho deve cumprir pena no Brasil.

“Um homem, um jovem que tem dinheiro, um jovem rico, famoso, pratica estupro e coletivo e acha que não cometeu crime, acha que estava bêbado, cria vergonha, sabe? O Robinho já foi condenado na Itália e era para ele estar cumprindo pena”, conclui Luiz Inácio.

Na entrevista, Lula também fala sobre a busca pelos fugitivos do presídio federal de segurança máxima de Mossoró. Estes e outros trechos estarão na estreia do novo SBT Brasil com Cesar Filho às 19h45. Cesar Filho estará conectado com o público e sintonizado com o mundo no novo ‘SBT Brasil’.

O jornal vem com uma nova cara a partir desta segunda-feira. Ganha novo cenário e uma dinâmica mais informal sem perder a essência de levar ao telespectador as notícias mais importantes do dia, ao vivo, com a responsabilidade editorial e a credibilidade que são suas marcas há quase duas décadas. Imprimindo sua personalidade ao principal telejornal da emissora, Cesar o torna ainda mais relevante e atrativo.

O ‘SBT Brasil’ também terá como novidade um espaço dedicado especialmente ao esporte, com comentários de Cleber Machado às segundas, Fred Ring às terças, Luiz Alano às quartas, Nadine Basttos às quintas e Mauro Beting às sextas-feiras, além de Márcia Dantas como editora e moça do tempo, trazendo todas as informações sobre o clima para o telespectador.

SBT Brasil com Cesar Filho vai ao ar a partir das 19h45, de segunda a sábado.

